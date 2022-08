Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Vor 50 Jahren

Im August 1972?

Wertheim 17.08.2022

Der Wertheimer CDU-Ortsverbandsvorsitzende Erich Braun (links) verabschiedet den JU-Vorsitzenden Michael Schulz, der aus beruflichen Gründen nach Mannheim zieht. Auf eine originelle Weise wollen die jungen Leute das Land an Main und Tauber kennenlernen. Mit einer alten restaurierten Kutsche und zwei Pferden fahren sie drei Wochen lang durch Franken. Dabei drehen sie auch einen Film, der für "Ferien auf dem Bauernhof" werben soll.

Braun überreicht ihm als Erinnerung einen Bildband von Wertheim und erklärt, Schulz habe der Jungen Union in Wertheim ein neues Gesicht gegeben und sie zu einem tragenden Bestandteil der Meinungsbildung in Wertheim herangebildet. Es sei das Verdienst von Schulz, dass die früher contrairen Ansichten der JU zur CDU nun weitgehend konform seien. Karl Lutz, der die CDU Wertheim 22 Jahre lang führte, bestätigt dem Ausscheidenden, dass nur unter seiner Führung Impulse der Jungen Union spürbar gewesen seien, wenn auch immer noch Differenzen zwischen der JU und der CDU bestünden. • ? findet das Kameradschaftsfischen zwischen dem Sportfischerverein Wertheim und den Campingfreunden des Reicholzheimer Campingplatzes Forelle zum sechsten Mal statt. Es werden 70 Pfund Fische gefangen, und Gerd Schacht aus Wertheim bringt die meisten Fische auf die Waage, nämlich 2850 Gramm. Zweiter wird der Frankfurter Campinggast Rudi Gerecht mit 2800 Gramm und Dritter der Haslocher Wolfram Krichbaum mit 2250 Gramm. Durch den Erfolg von Gerd Schacht gelingt es dem Sportfischerverein, den Wanderpreis, der zum sechsten Mal vergeben wird, zu ergattern.

• ? brechen fünf junge Leute aus der Region mit zwei vor eine alte Kutsche gespannten Pferden zu einer ungewöhnlichen Reise auf. Drei Wochen lang wollen sie durch das Frankenland ziehen. Zweck dieser Fahrt ist nicht allein, Urlaub zu machen, sie wollen auch für »Ferien auf dem Bauernhof« werben und drehen dafür einen Film. Zu dem Team gehören Wittilo von Schleich, Ameli Prinzessin zu Löwenstein, Ulrike Fischer sowie Rainer und Walter Kurtz. Zunächst geht es nach Wertheim, um dem Zentrum der alten Grafschaft seine Reverenz zu erweisen. Die jungen Leute wollen mit ihrer Reise zeigen, dass es auch heute möglich ist, seinen Urlaub auf eine umweltschonende Weise zu verbringen. Mit viel Mühe haben sie für ihr Vorhaben einen alten »Landauer« restauriert. Erstes Ziel ist, Würzburg, zu erreichen über Marktheidenfeld, Lohr und Karlstadt. Dann soll es weitergehen über Ochsenfurt und Kitzingen nach Volkach, Schweinfurt, Haßfurt und Eltmann bis nach Bamberg, Schloss Weißenstein und Rothenburg ob der Tauber.

• ? tritt der Schlagersänger Bruno Segatto in der Siro-Tanzbar in Bestenheid auf. Bruno ist erst eineinhalb Jahre im Showgeschäft, hat aber mit »Mona« und »Ein Tag voll Sonne« bereits beachtliche Erfolge errungen. Entdeckt wurde er im Talentschuppen des SDR. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit der Technik wird der Auftritt in der Tanzbar doch noch ein Erfolg und die fast 200 Zuhörer singen und klatschen mit. Bruno Segatto sollte aber besser den Roy-Black-Stil vermeiden, kritisiert der Berichterstatter.

Siegfried Albert