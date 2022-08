Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Vor 50 Jahren.

Im August 1972?

Wertheim 15.08.2022 - 00:00 Uhr 1 Min.

Bundeswehrsoldaten absolvieren auf dem Main ihre Wasserausbildung. Das Foto zeigt sie beim Passieren der Faulbacher Schleuse. Bei diesem Unfall, bei dem ein BMW auf ein Traktorgespann rast, gibt es zum Glück nur einen Leichtverletzten.

Dieser Anschluss ist von der Polizei ständig besetzt und sollte aber auch nur in wirklichen Notfällen benutzt werden. Über diese Nummer können auch DRK und Feuerwehr alarmiert werden. Das Rote Kreuz in Wertheim hat noch zusätzlich die eigene Notrufnummer 6554. Sie ist ebenfalls rund um die Uhr besetzt. Die Notrufnummer 110 soll es auch ermöglichen, dass Rettungseinsätze im badisch-bayerischen Grenzgebiet besser koordiniert werden. So sei es wesentlich zeitsparender, wenn etwa bei einem Unfall im Bereich Kreuzwertheim/Hasloch die Feuerwehr und das DRK aus Wertheim alarmiert werden. Um die neue Nummer bei der Bevölkerung publik zu machen, hat die Wertheimer Wehr alle ihre Fahrzeuge mit der Aufschrift »Notruf 110« versehen.

• ? absolviert eine Panzergrenadierkompanie aus Walldürn auf dem Main zwischen Wertheim und Reistenhausen ihre Wasserausbildung. Rund 60 Soldaten vom Fernmelde-Bataillon 32 aus Lauda kommen mit Schlauchbooten mainabwärts. Die Soldaten befinden sich auf einer Wehrbetreuungsfahrt und werden in Reistenhausen mit Fahrzeugen wieder abgeholt. In der Krone in Faulbach gibt es einen Zwischenstopp mit Mittagessen. Kompaniechef, Hauptmann Obermüller, holt die restlichen 60 Mann der Kompanie über den gleichen Wasserweg nach. Von Reistenhausen aus geht es mit den Fahrzeugen wieder zurück nach Lauda.

• ? ereignet sich auf der Kreisstraße zwischen Kreuzwertheim und Unterwittbach ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall: Ein Landwirt aus Hasloch ist mit seinem Traktor mit Anhänger unterwegs nach Unterwittbach und ist bereits nach links in einen Feldweg eingebogen, als aus Richtung Unterwittbach ein BMW mit Beifahrer mit hoher Geschwindigkeit heranbraust. Nach einer 60 Meter langen Bremsspur prallt der Wagen auf das landwirtschaftliche Gefährt, auf dem sich außer dem Fahrer noch dessen kleine Tochter befindet. Der Zusammenstoß ist so heftig, dass Zugmaschine und Hänger umstürzen. Nur mit großem Glück können Vater und Töchterchen unverletzt unter den Fahrzeugen hervorklettern. Am Auto entsteht ein Schaden von mehreren 1000 Mark. Lediglich der Beifahrer erleidet leichte Kopfverletzungen. Nach Zeugenaussagen eines holländischen Ehepaars, das der Autofahrer kurz vorher überholt hat, soll der Unfallwagen mit mehr als 130 Stundenkilometern gefahren sein.

• ? heißt es »Schiff ahoi« für etwa 200 Kinder aus Wertheim und Umgebung, die im Rahmen der Stadtranderholung einmal Sportplatz und Wiese mit einem Schiff vertauschen und nach Stadtprozelten fahren. Die Organisatoren des Wertheimer Stadtjugendrings haben dafür das Ausflugsschiff Roland gechartert, das nach dem Ansturm der Kinder Schiff keinen freien Platz mehr hat.

Siegfried Albert