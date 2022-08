Vor 50 Jahren

Im August 1972?

Wertheim 10.08.2022

Die Triefenstein, ein Motorschiff aus Lengfurt, hat ein Tor der Eicheler Schleuse gerammt und muss dort bis zur Klärung der Unfallursache bleiben. Durch die Schließung der Schleuse stauen sich auf dem Main die Schiffe. Bürgermeister der Region üben sich auf der Laurenzimesse im Schnellrinken.

Schon seit 1950 bemühen sich alle Stadtratsfraktionen einmütig um eine Besserung der leidigen Situation: Abgase und Lärm, besonders vom Schwerverkehr, belästigen die Anwohner in der Mühlenstraße, am Marktplatz und in der Brückengasse weit über das erträgliche Maß hinaus. Eine Flugblatt- und Plakataktion soll die Lastwagenfahrer zur Benutzung der K 7 (heute K 2824) bewegen, beschließt die Versammlung. Sollte diese Aktion erfolglos verlaufen, entschließen sich die Wertheimer vielleicht doch noch zu einem Sitzstreik auf ihren verkehrsreichsten Straßen, womit sie schon vor längerer Zeit gedroht haben. Helmut Bauer vom Stadtbauamt Wertheim beruhigt die erhitzten Gemüter: »Der Brückenbau der L 2310 ist schon im Anfangsstadium, die Landesstraße 507 fast fertig und mit der neuen Trassierung der L 506 (Lindenstraße, Rittergasse), wird in Kürze begonnen.«

• ? findet der große Heimatabend im Laurenzi-Festzelt in Marktheidenfeld, bei dem rund 3000 Besucher in einer guten Stimmung hervorragende Darbietungen aller Akteure sehen, sehr viel Anklang. Das umfangreiche Programm, das von den Jagdhornbläsern der BJV-Kreisgruppe Marktheidenfeld, der DJK-Jugendkapelle Tiefenthal, den Judokas des TV Marktheidenfeld, der Volkstanz- und Trachtengruppe Uettingen, dem TSV Kreuzwertheim, der Spessartbund-Ortsgruppe Oberndorf/Bischbrunn und von der Jugendkapelle Billingshausen gestaltet wird, lockern Werner Koller als Conferencier und der bekannte Münchner Komiker Georg Blädel auf. Als eine Mordsgaudi für alle Festzeltbesucher entpuppt sich das Staffel-Wett-Trinken aller anwesenden Bürgermeister. Sehr gut hält sich zunächst die Mannschaft um Bürgermeister und Landtagsabgeordneten Cremer, Uwe Lambinus und Armin Grein. Aber dann ziehen die Gegner aus dem Spessarter Raum, verstärkt durch den trinkfreudigen Untermain, auf und davon.

• ? verursacht das Motorschiff Triefenstein aus Lengfurt, als es sich auf Talfahrt befindet und das untere Tor der Schleuse Eichel rammt, einen Schaden von fast 100.000 Mark. Die gesamte Schifffahrt staut sich seitdem vor und hinter der Schleuse. Drei Tage später beginnt ein Portalkran, beide Tore auszuwechseln. Stark betroffen vom Ausfall der Schleuse Eichel ist unter anderem das Miltenberger Industriewerk Weber, weil die gemieteten Schiffe der W.T.A.G., Sandrohmaterial zur Waschanlage in Faulbach durch die Schleuse Eichel bringen. Zwei Motorschiffe, drei Kähne und zwei Schlepper liegen vor der Schleuse still. Das Kieswerk Weber ist neben anderer Kundschaft Hauptlieferant für den Ausbau der Autobahn Würzburg-Heilbronn, denn täglich rollen acht Kieszüge mit je 1100 Tonnen ab. Die Materialzuführung per Schiff ist nun durch die Sperrung der Schleuse gestoppt.

Siegfried Albert