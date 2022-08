Vor 50 Jahren

Im August 1972?

Wertheim 01.08.2022 - 10:29 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Auf dem Gelände der Schweizer Stuben in Bettingen sind zwei weitere Tennisplätze entstanden. Die neu eröffnete Zweigstelle der Sparkasse in Kembach wurde im Erdgeschoss eines Wohnhauses eingerichtet.

Pfarrer Aßmann war seit 1. November 1951 Seelsorger der Pfarrei Bettingen. In den drei Gemeinden wurden während seiner Amtszeit die Kirchen renoviert. Stadtpfarrer Maier (Tauberbischofsheim) überreicht dem scheidenden Seelsorger die Urkunde des Landesbischofs über das Ausscheiden aus dem Amt. Er dankt ihm für seinen mehr als 20-jährigen Einsatz in den drei Orten und weist besonders darauf hin, welche Belastungen für den Geistlichen die Kirchenrenovierungen brachten.

Die Nachfolge von Pfarrer Aßmann ist noch nicht entschieden. Er hofft, dass Vikar Michael Toball, der ihn während seiner Krankheit vertreten hat, die Pfarrei im Frühjahr 1973 übernehmen kann.

• ? werden beim Hotel Schweizer Stuben in Bettingen zwei weitere Tennisplätze ihrer Bestimmung übergeben. Sie wurden in nur drei Wochen im Anschluss an die vier anderen Plätze gebaut, so dass dem Sportclub Kreuzwertheim nun sechs Plätze zur Verfügung stehen. Zwischen den beiden neuen Plätzen ist eine Stehtribüne errichtet worden, damit von dort aus die Spiele verfolgt werden können. Mit einem Herren-Doppel werden die beiden neuen Tennisplätze des SC Kreuzwertheim in Bettingen in Betrieb genommen. Der Verein bietet der stetig wachsenden Zahl der Mitglieder damit gute Spielmöglichkeit. Sechs Plätze sind auch notwendig, um bedeutendere Tennisturniere zu bekommen. Ingenieur Werner Mühlhaus dankt dem Vorsitzenden des Tennisclubs Adalbert Schmitt für seine Initiative, die Tennis-Abteilung des SC Kreuzwertheim zu vergrößern.

• ? eröffnet die Sparkasse Wertheim ihre in Kembach im Haus von Otto Diehm ausgebaute Zweigstelle. Wie Sparkassendirektor Bernd Lindemann bei der Eröffnung sagt, wurde der Bau dieser Zweigstelle durch den wachsenden Geschäftsverkehr notwendig. In Kembach, so Lindemann, habe die Sparkasse im Oktober 1960 eine Zweigstelle in der »guten Stube« der Familie Englert eröffnet. Sie sei zunächst nur eine Stunde in der Woche geöffnet gewesen, ab 1965 dann zweimal 1,5 Stunden. Dem Wunsch vieler Kunden entsprechend wurde nun neben dem Rathaus eine neue Zweigstelle ausgebaut.

• ? endet die Fahrt eines Silo-Lastzugs auf der Landesstraße 508 in einem Vorgarten in Külsheim-Steinbach. Aus Richtung Hardheim kommend gerät der Wagen aus ungeklärter Ursache (der Fahrer gibt technische Mängel an) am Ortseingang nach rechts von der Fahrbahn ab, reißt einen Lichtmast um und bleibt - zum Glück für die Bewohner des nur wenige Meter entfernten Wohnhauses - im Vorgarten stehen. Der Fahrer wird leicht verletzt und muss ins Wertheimer Krankenhaus eingeliefert werden. Der Schaden an der Straßenlaterne und am Vorgarten wird auf je 500 Mark geschätzt. Am Lastzug gab es mittleren Schaden.

Siegfried Albert