Vor 50 Jahren

Im Juli 1972?

Wertheim 25.07.2022 - 00:00 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mit einem Marschmusikwettbewerb ist der Festzug in Freudenberg aus Anlass des Jubiläums der Freudenberger Musikvereinigung verbunden. Die teilnehmenden Kapellen - hier der Musikverein Hundheim - marschieren an einer Jury vorbei, die die Gruppen bewertet. Der neue Kreuzwertheimer CSU-Bürgermeister Hans Schneider (Mitte) mit seinen Stellvertretern: rechts 2. Bürgermeister Gerald Amarell (FWV), links 3. Bürgermeister Wolfgang Schmidt (SPD).

Bürgermeister Hans Schneider wird vom dienstältesten Gemeinderat Peter Hofmann (CSU) vereidigt. Einstimmig beschließt der Gemeinderat, neben dem 2. auch einen 3. Bürgermeister zu wählen. In geheimer Wahl unterliegt der bisherige 2. Bürgermeister und Bürgermeisterkandidat der SPD, Rudolf Tröger, mit 4:10 Stimmen bei einer ungültigen Stimme gegen Gerald Amarell (FWV). Das Amt des 3. Bürgermeisters erhält Wolfgang Schmitt (SPD) mit acht Stimmen, sieben fallen auf den zweiten Kandidaten Josef Tischer (CSU). Der neue Kreuzwertheimer Gemeinderat hat jetzt 14 Mitglieder. Sechs gehören der CSU an, fünf der SPD und drei der Freien Wählervereinigung (FWV). Einstimmig werden bei der Sitzung die Mitglieder der Ausschüsse gewählt.

• ? muss die SPD in Kreuzwertheim eine zweite Niederlage hinnehmen. Nachdem ihr Kandidat Rudolf Tröger die Bürgermeisterwahl gegen den CSU-Kandidaten Hans Schneider verloren hat, unterliegt er auch bei der Wahl zum 2. Bürgermeister Die CSU, die mit dem Bürgermeister sieben Stimmen hat, verhilft dem FWV-Gemeinderat Gerald Amarell zum Amt des 2. Bürgermeisters. Das Abstimmungsergebnis ist 10:4 bei einer ungültigen Stimme. Nachdem Philipp Günzelmann (SPD) 27 Jahre Bürgermeister war und das Amt des 2. Bürgermeisters 16 Jahre lang von SPD-Gemeinderäten bekleidet wurde, steht nun ein CSU-Mann an der Spitze der Gemeinde und ein FWV-Gemeinderat ist sein erster Stellvertreter.

• ? konstatiert Bürgermeister Valentin Kern als einer der Redner beim Festkommers zum 75-jährigen Bestehen des Freudenberger Musikvereins: »Das Volkslied und die Volksmusik verbindet Mensch zu Mensch und Volk zu Volk«. Er würdigt den Idealismus der Musiker und stellt fest, Volksmusik sei besser als jeder politische Vortrag. Vorsitzender Walter Neumann meint, die Musikvereinigung sei ein fester Bestandteil der Stadt Freudenberg, und es sei für Stadt und Verein eine hohe Ehre, gleichzeitig mit ihrem Stiftungsfest auch das Kreismusikfest auszurichten. Zuvor gibt es im Rahmen des Festzugs einen Marschmusikwettbewerb mit den Kapellen der Musikvereine Bürgstadt, Richelbach, Großheubach, Soden, Mönchberg und Hundheim.

• ? starten bei den Stadtmeisterschaften im Schwimmen, die der Turnverein Wertheim 1847 im Freibad in den Christwiesen ausrichtet, rund 190 Sportler aus zehn Vereinen unter der Gesamtleitung von Karl Wacker. Die 100-Meter-Brust der Herren gewinnt Reinhard Schwab (Wasserfreunde Fulda) in 1:20,6 vor Roland Hatwig (FV Weingarten) in 1:22,6 und Bruno Glutsch (FC Neureut) in 1:26,3 Minuten. Bei den 100 Metern Delphin der Schüler siegt Karl Scheuermann (TV Wertheim) in 1:35,5 Minuten vor Marcus Kaiser (Wasserfreunde Fulda), der 1:52,5 Minuten benötigt.

Siegfried Albert