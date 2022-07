Vor 50 Jahren

Im Juli 1972?

Wertheim 20.07.2022 - 10:46 Uhr 1 Min.

Schlagersänger Michael Holm tritt beim "Distel Young Star Festival" in der Wertheimer Main-Tauber-Halle auf. Cindy und Bert treten beim "Distel Young Star Festival" in der Wertheimer Main-Tauber-Halle auf.

Dabei sind die vom Wetteramt Offenbach registrierten Temperaturen vergleichsweise moderat: Mit knapp 31 Grad Celsius im Schatten wird die bisherige Jahreshöchsttemperatur in der Region gemessen. Aus Nordosten ströme weiterhin sehr warme und feuchtigkeitsgeschwängerte Luft nach Mitteleuropa, so dass auch für die nächsten Tage die Temperaturen um 30 Grad Celsius liegen würden, heißt es. Die anhaltende Hitze habe in den öffentlichen Freibädern die Wassertemperaturen innerhalb einer Woche von 20 auf 25 Grad Celsius ansteigen lassen, so dass Wasservorwärmanlagen abgeschaltet werden konnten.

• ? findet in der Wertheimer Main-Tauber-Halle das Distel-Young-Star-Festival vor mehr als 2500 Besuchern statt, das viele Stars der deutschen Pop-Szene einmal live erleben wollen. Das größte Zugpferd, das die Distel-Brauerei für diesen Abend geholt hat, ist Dieter Thomas Heck, bekannt aus der ZDF-Hitparade, aber auch die Schlagerstars Ulli Martin (»Monika«) und Michael Holm (»Tränen lügen nicht«) reißen die Fans zu Beifallsstürmen hin. Mit dabei sind auch Cindy und Bert (»Geh die Straße«), Wanja, Ramona, die Beat-Band Surprise sowie die Royals und Love and Tears.

Es werden sechs Preisträger der Distel-Goldmedaillen-Rallye ermittelt. Bernd Preissler aus Külsheim gewinnt den 1. Preis, den Neuwert eines VW 1500 in bar, Helmut Walking aus Sinsheim die Hälfte des Neuwerts eines Ford 17 M, Rainer Hörnig aus Wertheim und Roland Helmbold aus Bad Mergentheim erhalten je ein Mofa.

• ...werden im Stadtgebiet Wertheim zwei Einbrecher gefasst. Die beiden jungen Männer aus Offenbach versuchen, in das Lager der Lebensmittel-Großhandlung Langguth einzudringen und schlagen eine Fensterscheibe ein. Doch ein Polizeibeamter hört das Klirren des Glases und eilt sofort herbei.

Die flüchtenden Täter kann er in der Stadt stellen. Sie werden dem Amtsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erlässt.

Ein Einbrecher ist erheblich vorbestraft und arbeitete früher mit einer Diebesbande zusammen. Bereits eine Woche zuvor ist bei der Firma eingebrochen worden, und es wurde eine erhebliche Menge Zigaretten gestohlen. Die Diebe leerten zum Abtransport der Beute 50-Kilogramm-Zuckersäcke.

• ? meldet eine wie eine Todesanzeige anmutende Anzeige einer Familie aus Lindelbach: »Unser Peter ist tot.« Schnell wird deutlich, dass es sich um »unsere liebe, treue Hauskatze« handelt, den besten Spielgefährten der Kinder, der offensichtlich umgebracht wurde. Dies sei aber »nicht durch die Hand eines Lausbuben«, sondern »durch die meuchlerische Kugel aus dem Druckluftgewehr eines charakterschwachen, bedauernswert komplexbehafteten Mitbürgers« geschehen. Die Trauernden bitten Gott, er möge dem Täter dereinst ein gnädigerer Richter sein.

Siegfried Albert