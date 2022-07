Vor 50 Jahren

Wertheim 18.07.2022

Zwischen Stiftskirche und Hofhaltung ist zum Hang hin die Erweiterung der Mühlenstraße durch die Einbeziehung von Vorgärten und den Abbruch von Häusern möglich. Schwieriger wird sie auf der anderen Straßenseite. Das Fachwerkhaus steht unter Denkmalschutz und soll für die Einrichtung des Glasmuseums verwendet werden. Karl-Heinz Lippert vom TV Wertheim 1847 wird mit neuem Rekord badischer Meister im Zehnkampf.

Das schwierigste Stück liege zwischen Hofhaltung und Stiftskirche in der Mühlenstraße, denn ein Ausbau der Straße auf insgesamt 11,50 Meter (7,50 Meter Fahrbahn und zwei Gehsteige zu je zwei Meter) wäre nur möglich, wenn man außer den Häusern auf der Bergseite auch einige Häuser auf der anderen Straßenseite abrisse. Zu diesen gehört auch das Haus Ziegler, gegen dessen Abbruch sich das staatliche Amt für Denkmalspflege ausgesprochen hat. Ob diese Einwendungen ausgeräumt werden können oder man zu einer kostspieligen Arkadenlösung kommen muss, darüber wird noch verhandelt. Das Stadtbauamt hat dem Gemeinderat für seine Sitzung einen Bericht über die Planung der L 506 vorgelegt, in dem es heißt: »Die L 506 ist außerordentlich schwierig innerhalb der bebauten Altstadt umzuleiten.« Für den Bereich Stiftskirche/Hofhaltung sprechen sich die Verkehrsplaner für eine dreispurige Lösung aus, damit in den neu zu bebauenden Gebieten Garagenzufahrten zugelassen werden können. Diese sind nur denkbar, wenn Abbiegespuren vorgesehen werden. Eine spätere Verbreiterung der neuen Straße sei wegen der zu erstellenden Stützwand äußerst kostspielig.

• ? erringt Karl-Heinz Lippert vom Turnverein Wertheim bei den badischen Mehrkampfmeisterschaften in Kehl seinen größten Erfolg als Leichtathlet: Der 31 Jahre alte Lehrer wird zum zweiten Mal badischer Zehnkampfmeister und stellt mit 6734 Punkten einen neuen badischen Rekord auf. Karl-Heinz Lippert, der zu seinem 27. Zehnkampf antritt, verbesserte ihn um 56 Punkte.Ausschlag gebend für den Erfolg des Wertheimer Zehnkämpfers war das intensive Wintertraining, das er mit dem Wertheimer Sprinter Heinz-Werner Arnold absolvierte.

• ? wird der Wertheimer SPD-Bundestagsabgeordnete Klaus Richter (48) bei der Wahlkreiskonferenz der SPD in Buchen, mit 153 von 155 Stimmen zum dritten Mal zum Bundestagskandidaten im Wahlkreis 185 (Tauberbischofsheim/Buchen/Mosbach) gewählt. Für den neuen Kreisverein Odenwaldkreis bringt dessen Vorsitzender, Bürgermeister Kurt Wagner, den Wahlvorschlag ein und lobt den Einsatz Richters als Vorsitzender des Außenpolitischen-, Sicherheits- und Entwicklungsländer Ausschusses beim Landesvorstand. Als einer der Hauptsprecher der SPD in Verteidigungsfragen und als stellvertretender Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses im Europarat, in dem er sich auf Technologie spezialisierte, habe er in der Bundespolitik hohes Ansehen erworben. . Marianne Knoll aus Schefflenz unterstützt für die Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialisten die Kandidatur Richters, weil er sich stets für die Friedenspolitik der Bundesrepublik entschlossen einsetzte und eine klare Haltung in Arbeitnehmerfragen zeigte.

Siegfried Albert