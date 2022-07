Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Vor 50 Jahren

Im Juli 1972...

Wertheim 13.07.2022 - 10:22 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Zahlreiche Ehrungen stehen auf dem Programm des Festabends in Külsheim, wo der FC sein 40-jähriges Bestehen begeht. Unser Bild zeigt links den Sportkreisvorsitzenden Anton Schreck, der im Auftrag des nordbadischen Fußballverbandes Richard Reinhart die silberne und Hugo Pahl, Alois Brehm, Paul Wolpert und dem Vorsitzenden Alfred Haberkorn die bronzene Ehrennadel des Verbandes überreicht. Beim Sommerfest des Kleingarten-Vereins Wertheim werden die fünf schönsten Gärten prämiiert. Das Foto zeigt von links Richard Köhler (3. Platz), Horst Mai (4.) Vorsitzender Günter Stieff, Heinz Späth (1.), Margarethe Götz (2.) und Willi Hopf (5.).

Bei dem Versuch, die rasende Fahrt zweier Autodiebe zu stoppen, schießt ein Beamter mit der Maschinenpistole. Dabei wird ein 20-jähriger Aschaffenburger schwer, sein 18-jähriger Begleiter leicht verletzt. Zuvor haben die beiden in Aschaffenburg einen Citroen entwendet. Die Polizei leitet sofort eine Großfahndung ein. Zwei Stunden später entdeckt eine Miltenberger Streifenbesatzung den gesuchten Wagen, der in Richtung Bürgstadt fährt. Mit mehr als 120 Stundenkilometern rasen die Autoknacker bei der Ortsausfahrt Freudenberg vor einem weiteren Polizeifahrzeug her.

Als sich die Diebe trotz Warnschüssen aus der Maschinenpistole nicht stoppen lassen, schießt ein Beamter gezielt auf die Reifen des Fluchtfahrzeugs. Erst zwei Kilometer weiter kommt das Auto zwischen Freudenberg und Bürgstadt zum Stehen, weil der 20-Jährige die Gewalt über das Steuer verliert. Er erleidet einen Lungendurchschuss, bekommt mehrere Bluttransfusionen; sein Beifahrer wird von einer Polizeikugel am Rücken gestreift.

o ... feiert der FC Külsheim mit einem Festbankett sein 40-jähriges Bestehen. Vorsitzender Alfred Haberkorn, Bürgermeister Erhard Junghans und Sportkreis-Vorsitzender Anton Schreck würdigen die Verdienste des Vereins und geben einen Rückblick auf die vergangenen Jahrzehnte. Haberkorn und Schreck ehren mehrere Mitglieder.

Die silberne Ehrennadel für 20-jährige Mitgliedschaft erhalten Christel Weber, Fritz Bauch, Josef Adelmann, Otmar Glotzbach, Wolfgang Schneider, Ludwig Dittmar, Hermann Pawlik, Leo Lawo, August Seitz, Alois Reinhard, Albin Wenz, Erich Müller, Rektor Albin Schmidt, Horst Reinhard, Kurt Strauß, Wilhelm Grimmer, Karl Puhr, Markus Müller, Peter Wagner, Engelbert Axmann, Wolfgang Reinhard, Rudi Kurpiers, Erich Riedel, Gerhard Kirchner, Willi Eckert, Wolfgang Mai, Helmut Göbel, Peter Vogel, Adolf Stemmler, Herbert Pahl, Manfred Hackner und Rudi Puhr. Wegen besonderer Verdienste wird Bürgermeister Junghans zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

o ... feiert der Wertheimer Kleingarten-Verein, der durch die Initiative von Margarethe Götz gegründet wurde, im Stadtteil Wartberg sein fünfjähriges Vereinsbestehen. Die Kleingärtner feiern dies in ihrer Anlage, verbunden mit einem Sommernachtsfest und einer Prämiierung der schönsten Gärten. Bis 1970 stand Georg Spettel an der Spitze des Vorstands, danach wird Günter Stieff Vorsitzender der Kleingärtner. Stieff betont, dass die 43 Vereinsmitglieder bisher zehn Gartenhäuschen errichtet haben. 1971 hätten sie damit begonnen, ein Vereinsheim zu bauen, das kurz vor der Vollendung stehe.

Mit je einer Flasche Wein honoriert der Verein fünf Mitglieder, die ihre Gärten besonders schön gestaltet haben. Mit 74 Punkten erreicht Heinz Späth bei der Garten-Prämiierung die höchste Punktzahl.

An zweiter Stelle rangiert Margarethe Götz mit 70 Punkten. 68 Punkte erreicht Richard Köhler, Horst Mai und Willi Hopf teilen sich mit je 66 Punkten den vierten und fünften Platz.

Siegfried Albert