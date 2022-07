Vor 50 Jahren

Im Juli 1972 ?

Wertheim 11.07.2022 - 13:36 Uhr 1 Min.

Ein Trümmerfeld wird nach einem Großbrand der Betrieb der Firma Rauchhaus in Bestenheid. Wo tags zuvor 30 Mitarbeiter noch Isolierkannen herstellen, sind später nur noch Trümmer zu sehen. Das Feuer, das einen Millionenschaden anrichtet, zerstört den ganzen Betrieb. Eine Ampelanlage regelt den Verkehr in der Wertheimer Uihleinstraße, wo man mit dem Aufbringen einer neuen Straßendecke beginnt.

Der Brand wird am frühen Abend entdeckt, als aus dem Karton-Lager Rauchwolken hervorquellen. In Windeseile breitet sich das Feuer auf den ganzen Betrieb aus, der vollkommen zerstört wird. Sieben Feuerwehren von Wertheim, den Stadtteilen Bestenheid, Vockenrot, Eichel und Grünenwört sowie aus Kreuzwertheim, die amerikanische Berufswehr und eine Betriebsfeuerwehr mit insgesamt elf Fahrzeugen müssen eingesetzt werden. Die Firma, in der etwa 30 Personen beschäftigt sind, stellt Isolierkannen und -gefäße her. Brennendes Plastikmaterial erzeugt in Minutenschnelle eine enorme Hitze, die noch zwei Stunden später bemerkbar ist. Deshalb werden die amerikanischen Feuerwehrleute mit Asbesthelmen und -handschuhen ausgerüstet. Hauptaufgabe der Wehrmänner ist es, die benachbarte Firma Zitzmann gegen das Feuer abzuschirmen. Der Brand zerstört die Betriebsgebäude der Firma Rauchhaus restlos, lediglich das angrenzende Wohnhaus bleibt verschont.

• ? haben mit dem Ausbau der Wertheimer Uihleinstraße die Bauarbeiten am Reststück der Landesstraße 507 zwischen Alter Steige und Bahnhofstraße begonnen. 1972 soll der rund 500 Meter lange Abschnitt ausgebaut werden, 1973 dann der Bahnhofsvorplatz. Für den Ausbau der Straße und die Vorarbeiten für den Bau der Hochbrücke der Landesstraße 2310 stehen im Staatshaushalt rund 600.000 Mark zur Verfügung. Die rund 700 Meter lange spätere Odenwaldbrücke, die beim Waldhaus die Bahngleise überspanne und dann über die Taubermündung führen wird, soll etwa zehn Millionen Mark kosten.

• ? findet die traditionelle Wertheimer Schloss-Serenade, gestaltet vom A-capella-Chor und dem Johnschen Orchester unter Leitung von Fritz Gaschütz, wieder auf der Burg statt. Hauptattraktion des Abends ist die Uraufführung einer kleinen Serenade in G-Dur des jungen Wertheimer Musikstudenten Helmut Fritz.

• ? werden die neuen, ab 1. Juli geltenden Post-, Postscheck-, Telegramm- und Gesprächsgebühren veröffentlicht, die heutzutage geradezu märchenhaft anmuten. So kostet ein Standardbrief damals 40 Pfennig, ein Päckchen bis zwei Kilogramm 1,50 D-Mark und ein Paket bis fünf Kilogramm maximal 2,50 D-Mark. Im Postscheckdienst sind gewöhnlich Überweisungen gebührenfrei, Eilüberweisungen kosten aber zwei Mark. Bei Telegrammen kostet jedes Wort 60 Pfennig, und beim Telefonieren schlagen Ortsgespräche mit 21 Pfennig (ohne Zeitlimit) zu Buche. Ferngespräche kosten pro 90 Sekunden meist 21 Pfennig.

Siegfried Albert