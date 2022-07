Vor 50 Jahren

Im Juli 1972?

Wertheim 06.07.2022 - 12:38 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Pfarrer Karl Endreß bei der Weihe des neuen Löschfahrzeugs der Boxtaler Feuerwehr. Die Jedermannwettkämpfe auf dem Taubersportplatz sind für jede Altersstufe. Das Foto zeigt eine Turnerin beim Sprung vom Kasten.

Anschließend wird auf dem Bergfriedhof der Toten gedacht, wobei man einen Kranz am Grab von Franz Bach niederlegt.

Auf dem Taubersportplatz, in der Main-Tauber-Halle und im Freibad nehmen rund 150 Turner an den Turnspielen und Jedermannwettkämpfen teil. Abends versammelte trafen sich alle in der Main-Tauber-Halle zum Tanz. Mit einem Festzug durch die Wertheimer Altstadt, einem Festnachmittag auf dem Sportplatz und der Siegerehrung klingt die große Turnveranstaltung aus, die vom TV Wertheim 1847 im Rahmen des 125-jährigen Vereinsbestehens ausgerichtet wird. TV-Vorsitzender Wilhelm Ladner dankt dem Bürgermeister dafür, dass er stets ein offenes Ohr für Turnen und Sport hatte und überreicht ihm die erste Erinnerungsmedaille an das Main-Neckar-Turnfest und das Vereinsjubiläum.

• ? steht die Gemeinde Boxtal drei Tage lang im Zeichen der 25-Jahr-Feier der Freiwilligen Feuerwehr. Höhepunkte des Festes sind die Weihe des neuen Löschfahrzeugs durch Pfarrer Karl Endreß, der Festzug und die Ehrung der Gründungsmitglieder. Hunderte kommen auch von auswärts, um mitzufeiern. Das Gründungsfest beginnt am Freitag mit einem Tanz im Festzelt mit der Kapelle Twilight. Am Festsamstag folgt auf dem Friedhof die Totenehrung, und ein großer Fackelzug bewegt sich durch das Dorf. Am Festabend nehmen die Wehren aus 16 Ortschaften und mit ihren Blaskapellen die Spielmannszüge Wertheim und Reistenhausen sowie der FC Rauenberg teil. Kommandant Franz Krebs spricht seinen Dank für das neue Löschfahrzeug aus. Bürgermeister Kern (Freudenberg) würdigt die Einsatzbereitschaft der Wehr.

Besonderen Beifall finden das Auftreten des gemischten Jugendchors Boxtal sowie die Kapelle aus Kleestadt und der beiden Spielmannszüge.

• ?nimmt Stadtarchivar Erich Langguth in einem Leserbrief »einen makabren Vorfall« aufs Korn, der sich anlässlich einer Trauung vor der Stiftskirche abspielt. Ein Ehrenspalier von uniformierten Panzersoldaten habe, als sich die Kirchentüren unter Orgelspiel öffneten, Maschinenpistolen präsentiert und per Kommando eine dreischüssige Salve abgegeben.

Die metallenen Hülsen der Platzpatronen seien zu Boden geprasselt. Feuergarben aus Maschinenwaffen unmittelbar vor dem Kirchenportal, dies grenze jedoch an Blasphemie. Denn Kirchen und ihre unmittelbarste Umgebung galten einst als Friedensbezirk. Sogar Verbrecher hätten hier einst Schutz vor eventueller Lynchjustiz gefunden.

Diesen Friedensbezirk sollte man auch heute respektieren, zumal in einer Zeit, die im Umgang mit Waffen reichlich bedenkenlos geworden sei, schreibt Erich Langguth. Der »Bürger in Uniform« täte gut daran, nicht mit schlechtem Beispiel voranzugehen.

Siegfried Albert