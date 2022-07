Vor 50 Jahren

Im Juli 1972?

Wertheim 04.07.2022 - 11:45 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Auf große Resonanz stößt in Bettingen die erste Erdbeer-Selbstpflück-Aktion.

Nach erregten Diskussionen hatte sich der Gemeinderat im Frühjahr dafür entschieden, den Turm um fünf Meter verschieben zu lassen, um den Engpass an der Hauptstraße zu beseitigen. Der Firma Mainbau-Rohrgerüste aus Würzburg gelingt die Verschiebung innerhalb von eineinhalb Tagen. Auf seinem neuen Sockel aus Stahl und Beton wird der Haslocher Turm auch in Zukunft ruhen. Während der Verschiebung rollt der 415 Tonnen schwere Steinturm auf zwölf Wälzwagenrollen, von denen jede eine Belastung von 60 Tonnen aushält. • ? versichert Architekt Günter Friedrich in der gemeinsamen Sitzung des Schulbeirats und des Ausschusses für Bauwesen und Liegenschaften, die Grundschule und der Kindergarten auf dem Wartberg könnten noch 1972 bezogen werden, die beiden Wohnungen für die Kindergärtnerinnen bereits zum 1. September. Der Sitzung im Rathaus schließt sich eine Besichtigung der beiden Bauprojekte an. Für den ersten Abschnitt des in Bestenheid begonnenen Bildungszentrums wird die Fertigstellung zum Beginn des Schuljahrs 1973/74 angestrebt. Realschulrektor Pfitzner verweist darauf, dass im Schuljahr 1972/73 bereits Klassenräume für rund 200 Schüler fehlen und man weitere Wanderklassen einrichten müsse. Die Situation der Realschule wird sich laut Bürgermeister Scheuermann erst bessern, wenn sie im Herbst 1973 ins Bildungszentrum einziehen kann.

Die freiwerdenden Räume können dann der Hauptschule und der Sonderschule überlassen werden. Für die Hauptschule werde es bereits im November oder Dezember 1972 eine Verbesserung geben, weil dann die achtklassige Grundschule auf dem Wartberg bezogen werden kann.

• ? fällt in Bettingen der Startschuss für die erste Erdbeer-Selbstpflück-Aktion. Schon eine halbe Stunde nach der offiziellen Eröffnung sind etwa 200 Menschen »in den Erdbeeren«. Auf einem halben Hektar hat Franz Seitz mit seiner Frau und einigen Helferinnen Erdbeeren angepflanzt. Seine Selbstpflück-Plantage ist das erste Beispiel eines neuen Verkaufs-Systems in der Region. Neben der Plantage sind schon weitere 0,5 Hektar angepflanzt. 1973 soll der Raum bis auf sieben Hektar erweitert werden. Die Selbstpflück-Plantage ist gut angekommen, bildet sie nicht zuletzt auch ein weiteres Glied in der Kette der »Trimm-Dich«-Arten.

• ? werden die zwei jugendlichen Täter, die aus einer Tiefgarage auf dem Wartberg einen VW Käfer gestohlen und damit einen Unfall gebaut haben, zwei Tage später in Limburg (Lahn) von der Polizei geschnappt. Nach dem Unfall haben die beiden jungen Wertheimer in der Gustav-Freitag-Straße ein weiteres Auto entwendet und sind mit diesem nach Limburg gefahren.

Siegfried Albert