Vor 50 Jahren

Ausschnitt aus dem Schauturnen des TSV Kreuzwertheim: Bänderschwingen der Mädchen.

? gibt es anlässlich der 50-Jahr-Feiern des TSV Jahn 1922 Kreuzwertheim ein großes Schauturnen mit rund 250 Mitwirkenden in der Mehrzweckhalle. Dabei rollt vor rund 1200 Zuschauern ein vielseitiges Programm ab, das Oberturnwart Norbert Doll vorbereitet hat. Es wird von Lauf- und Hüpfübungen der jüngsten Sportler eingeleitet, dann folgen Keulenübung der kleinen Turnerinnen. Dem Kastenspringen der größeren Mädchen folgt das Bodenturnen von Jungen und Mädchen, die Frauenturngruppe zeigt eine gekonnte Reifengymnastik und die weibliche Jugend das Bänderschwingen. Nach Pferdsprüngen der Jugend bauen Jugendturnerinnen aus Lengfurt Pyramiden. Das Turnen am Horizontalring, 1965 erstmals vom TSV Kreuzwertheim im Fernsehen gezeigt, wird von drei Vierergruppen sehr exakt ausgeführt. Viel Beifall erhalten zwei Darbietungen des Turnvereins Wertheim: eine Gymnastik nach moderner Musik und das lustige "Kuhspringen". Heiterkeit erregt auch eine Gymnastikübung der Kreuzwertheimer Jedermannturner mit Bierkrügen. Höhepunkt und Abschluss des Schauturnens sind das Trampolinturnen von fünf Spitzensportlern des TSG Bruchsal.

? wird in Mondfeld vier Tage lang das 25-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr gefeiert. Freitags beginnt das Fest mit einem Tanzabend im Festzelt, bei dem die Egerländer Kapelle aus Neustadt aufspielt. Eine "Eingliederungsfeier" für die Eingemeindung Mondfelds nach Wertheim ist ins Festprogramm integriert. Ein Fackelzug wird angeführt von der Faulbacher Trachtenkapelle, gefolgt von den Feuerwehren aus Wertheim, Dörlesberg, Rauenberg, Steinbach, Altenbuch, Neuenbuch, Umpfenbach, Urphar, Miltenberg, Hundheim, Neunkirchen, Hasloch, Grünenwört und dem Mannheimer Spielmannszug "Die Stichler". Der Kommandant der Mondfelder Feuerwehr, Reinhold Wamser betont in seiner Begrüßungsrede, er wolle das Werk des bisherigen Kommandanten Willi Grein fortsetzen, der zwölf Jahre lang an der Spitze der Wehr gestanden hatte. Bürgermeister Karl Josef Scheuermann beglückwünscht die Mondfelder Wehr und betont, trotz der Eingliederung Mondfelds zur Stadt Wertheim solle das Eigenleben der Gemeinde, insbesondere das Vereinsleben, erhalten bleiben. Anschließend nimmt er die Ehrung von Willi Grein für zwölfjährige Kommandantentätigkeit vor sowie die von neun Gründungsmitgliedern. Urkunde und ein Geschenk erhalten Pius Eckert, Alfred Eckert, Helmut Eckert, August Grein, Adam Bachmann, Erich Breiter, Artur Furth, Helmut Weimer und Hubert Roth.

? befasst sich der Wertheimer Gemeinderat mit fünf Bebauungsplänen. Durch die Beschlüsse des Gremiums, Bebauungspläne entweder neu aufzustellen oder zu erweitern, sollen für den Wohnungsbau in Lindelbach zwölf, in Vockenrot 14, in Mondfeld 14, in Urphar 17 und in Eichel 18 Bauplätze gewonnen werden. In Urphar wird außerdem ein Bauplatz für den Kindergarten ausgewiesen und in Eichel umfasst der Bebauungsplan auch die Bauplätze für die Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks, für die Wassersportvereine und für einen Kinderspielplatz.

alsi