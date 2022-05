Vor 50 Jahren

Im Mai 1972?

Wertheim 16.05.2022 - 13:45 Uhr 1 Min.

Seit der Gründung des Wertheimer Fotoclubs gehört Anne Frischmuth dem Club an. Für diese Treue wird sie mit der Ehrenmitgliedschaft belohnt. Das Bild zeigt links den Vorsitzenden Josef Dosch bei der Überreichung der Ehrenurkunde an Anne Frischmuth, rechts der stellvertretende Vorsitzende Walter Schelauske.

Dosch weist in seinem Jahresbericht besonders auf die Erfolge bei der Foto- und bei der Diaschau des Landesverbands Bayern hin. So lagen bei der Landesdiaschau in Ansbach die Fotofreunde mit 18 angenommenen Dias an der Spitze der 46 teilnehmenden Vereine. Dabei wurde ein Dia des Jugendlichen Rainer Lange mit einer Urkunde ausgezeichnet.

Bei der Fotoschau Mainfranken 1971, die die Wertheimer Fotoamateure ausrichteten, erhielten mit Floriano de Pellegrin erstmals ein Mitglied eine Medaille und Christoph Oberdorf eine Urkunde. Die Vorstandswahlen haben folgendes Ergebnis: Vorsitzender Josef Dosch, stellvertretender Vorsitzender Walter Schelauske, Schriftführerin Mathilde Ulsamer, Kassier Willi Oberdorf, technischer Leiter Klaus Stricker und Jugendleiter Karl Kolban.

• ? nimmt das Hotel-Restaurant Schweizer Stuben in Bettingen sein einjähriges Bestehen zum Anlass, einen Schweizer Garten-Grill zu eröffnen. In fünf Gartenlauben vor dem Hotel laden jeweils zehn Plätze zum Verweilen ein. Die sechste Gartenlaube enthält den Grill und den Ausschank von Getränken.

Mit diesem Garten-Grill hat das Hotel-Restaurant sein Platzangebot auf 300 erhöht. Überdies ist eine Erweiterung des Hotels vorgesehen, um mehr Übernachtungsmöglichkeiten zu schaffen. Für die Sportler wird eine Tennishalle gebaut.

• ? ist eine elfköpfige Abordnung der Feuerwehr aus der französischen Partnerstadt Salon-de-Provence zu Gast bei der Freiwilligen Feuerwehr Wertheim. Höhepunkte des viertägigen Treffens ist der gemeinsame Kameradschaftsabend in der Turnhalle Luisenstraße. Die Wehrmänner begutachten gemeinsam Feuerwehrfahrzeuge verschiedener Firmen. In einem Freundschafts-Fußballspiel trennen sich die Teams der Wertheimer und Saloner mit dem Ergebnis 7:2.

Im Mittelpunkt des Programms beim Kameradschaftsabend stehen Ehrungen verdienter Feuerwehrleute. Bürgermeisters Karl Josef Scheuermann, der Kommandanten der französischen Wehr, Pierre Branchereau sowie der stellvertretende Kreisbrandmeister Georg Diehm werden mit der silbernen Ehrennadel des Feuerwehr-Kreisverbandes Tauberbischofsheim ausgezeichnet. Scheuermann bezeichnet die Veranstaltung als einen historischen Kameradschaftsabend, wie er seit zehn Jahren nicht mehr gefeiert worden sei.

Zum ersten Mal könne die Feuerwehr nach den vielen Eingliederungen in größerem Kreis feiern.

