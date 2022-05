Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Vor 50 Jahren

Im Mai 1972?

Wertheim 04.05.2022 - 00:00 Uhr 1 Min.

260 Menschen nehmen die Gelegenheit wahr, sich Wertheim und Umgebung einmal von oben anzusehen. In 80 Flügen bietet der Wertheimer Flugsportclub Interessierten im Rahmen der deutsch-amerikanischen Freundschaftswoche diese Möglichkeit.

Ziel dieser Veranstaltung ist es, den Wertheimern die Gelegenheit zu bieten, über ihrer Stadt Rundflüge zu erleben. 260 Personen, von drei bis 94 Jahren, werden in etwa 80 Starts gegen einen Selbstkostenpreis befördert.

Eingesetzt werden zwei Motorflugzeuge, eine Cessna 172, eine Moran 885 und ein Segelflugzeug. Die »Moran« startet mit dem Piloten Seitz, der mit seinem Motorflugzeug das Wertheimer doppelsitzige Segelflugzeug Ka 7 mit dem Piloten Langguth in Schlepp nimmt. Kurz darauf startet auch Pilot Koch mit der Cessna. Nach einer gründlichen Unterweisung durch Bezirksflugleiter Karl-Heinz Regler kann der Flugbetrieb beginnen.

Mit den Piloten Regler, Koch, Grambitter und Seitz und den Segelflugpiloten Schießmann, Koch und Langguth werden Flugzeiten von 15 Stunden erreicht. Die zurückgelegte Gesamtkilometerzahl liegt bei 2500 Kilometer. Die Zuschauer bedauern, dass sie nicht jeden Sonntag diese Gelegenheit wahrnehmenkönnen. Ihnen muss geantwortet werden, dass der Antrag des Flugsportclubs Wertheim auf Mitbenutzung der Flugplatzes von den deutschen Behörden schleppend behandelt wird.

• ? eröffnen im Rahmen der deutsch-amerikanischen Freundschaftswoche Uhr drei Helikopter der amerikanischen Streitkräfte die »Wertheimer Woche« des City-Rings. Mit roten und grünen Rauchbomben überfliegen sie die Stadt und landen neben der Main-Tauber-Halle. Außer diesen drei Hubschraubern sind dort vier Tage lang auch Panzer und andere Armeefahrzeuge zu besichtigen. Ein Imbiss-Verkauf findet zugunsten der Aktion Sorgenkind statt. Der Altenclub ist zu Gast im US-Service-Club, und ein Besuch der 7. Hauptschulklasse aus Kreuzwertheim ist bei der 6. Klasse der Peden-Volksschule vorgesehen.

• ? ist Pfarrer Hofmann seit 25 Jahren in der Gemeinde Dörlesberg tätig. Aus diesem Anlass überreicht ihm Bürgermeister Ludwig Busse während einer Feier einen Präsentkorb. Busse würdigt die Arbeit des Pfarrers in der Gemeinde und betont, es gehöre heute viel dazu, diesen Beruf auszuüben. Auch Oberlehrer Gerhard Steubner sowie die Gemeinderäte und die Pfarrgemeinderäte gehören zu den Gratulanten. Einige Lieder zu Ehren Pfarrer Hofmanns singt der Dörlesberger Gesangverein, dem der Geistliche auch als Dirigent zu Verfügung steht.

• ? werden drei der vier Insassen eines Autos aus dem Kreis Obernburg verletzt und am Wagen gibt es Totalschaden, als er auf der Taubertalstraße zwischen Niklashausen und Gamburg gegen einen Baum prallt. Der Wagen ist in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat einen Wassergraben überquert, bevor er an dem Baum zum Stehen kommt. Die Verletzten werden ins Kreiskrankenhaus Tauberbischofsheim eingeliefert.

Siegfried Albert