Vor 50 Jahren

Wertheim 25.04.2022 - 00:00 Uhr 1 Min.

Fechter zeigen eine Übung beim Schauturnen des TV Wertheim.

Beim Schauturnen vor rund 1000 Zuschauern bieten unter der Leitung von Oberturnwart Walter Horn rund 300 Aktive ein sehenswertes Programm. Stellvertretender Vorsitzender Hans Wilhelm Ladner gibt Rückblick einen auf die Vereinsgeschichte. Er weist darauf hin, dass man den 850 Mitgliedern in 40 Abteilungen an 63 Stunden in der Woche viele Betätigungsmöglichkeiten bietet.

Der Querschnitt durch die Übungsstunden wird mit dem Kinderturnen der Drei- bis Zehnjährigen eröffnet. Die Jedermannturner zeigen Circuittraining und ein Basketballspiel. Nach dem von Helene Hettinger einstudierten Holzschuhtanz aus »Zar und Zimmermann« bieten die Schwimmer (Leitung Sybille Wacker) und die Leichtathleten (Leitung Karl-Heinz Lippert) ein Konditionstraining. Ein Demonstrationsspiel führt die Prellballabteilung unter Leitung von Helmut Holl vor.

• ? bereichern vier Kreuzwertheimer Turner das Schauturnern des TV Wertheim mit Turnübungen am Horizontalring. Einen Einblick in das Training der Judoabteilung vermitteln die Judokas unter Dieter Dörr. Unter der Leitung von Helmut Kühn zeigen Fechter einen kurzen Schaukampf. Die Frauenabteilung, geleitet von Wilhelmine Weber, führt eine Reifengymnastik vor. Turnerinnen und Turner an mehreren Geräten zeigen dann unter der Leitung von Hubert Seeber, Bernhard Spielmann und Dieter Englert einen Querschnitt durch das Turnen mit beachtlichen Leistungen. Ein Marsch des Spielmannszugs Faulbach, der während des Abends mehrere Einlagen spielt, lässt die gelungene Veranstaltung ausklingen.

• ? werden im Turnerheim des TV Wertheim 59 Mitglieder des Vereins für langjährige Vereinstreue geehrt. Die Auszeichnungen des Deutschen Turnerbunds, des Badischen Turnerbunds und des Main-Neckar-Turngaus überreicht Turngauvorsitzender Gerd Ruthardt (Boxberg). Die Ehrungen für den Verein nehmen Stellvertretender Vorsitzender Guido Weber und Kassier August Kühn vor. Ruthardt überreicht dem TV Wertheim die Plakette des Deutschen Leichtathletikverbands, Günter Friedrich, Lothar Kober und Hubert Seeber erhalten die Ehrennadel des Deutschen Turnerbunds. Mit der goldenen Verdienstplakette des Badischen Turnerbunds werden Helene Hettinger und Gustl Müller ausgezeichnet. Der Main-Neckar-Turngau verleiht die Gauehrennadel in Gold an Wilhelmine Weber, Willi Elsen, Helmut Holl, Hubert Nickmann und Alfred Zippe sowie die Gauehrennadel in Silber an Gertrud Warner, Dieter Dörr, Adolf Kehe, Hans Wilhelm Ladner, Karl-Heinz Lippert, Siegfried Roos, Bernhard Spielmann, Karl Wacker und Guido Weber. Wacker erhält außerdem die Ehrennadel des Badischen Leichtathletikverbands.

