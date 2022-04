Vor 50 Jahren

Schon Anfang April haben viele Dauergäste ihre Wohnwagen oder Zelte auf dem Camping-Platz von Erwin und Ruth Kern in Bestenheid aufgestellt.

Im Wertheimer Rathaus unterzeichnen die Bürgermeister Karl Josef Scheuermann und Walter Schmitt die Eingliederungsurkunde. Der Wertheimer Bürgermeister vollzieht außerdem die beamtenrechtlichen Schritte, die sich durch diese Eingliederung ergeben: Walter Schmitt wird zum Ortsvorsteher und Ratsschreiber Josef Happ zum Stadtinspektor ernannt.

Gemeinderat Gerhard Dembetzki, Jahrgang 1923, gehört seit 1965 dem Mondfelder Gemeinderat an und wird sich im Wertheimer Gemeinderat der Überparteilichen Fraktion anschließen, in der alle Stadträte aus den Ortschaften sind. Bürgermeister Scheuermann betont, die Mondfelder hätten bei den Bürgeranhörungen deutlich dem Wunsch Ausdruck verliehen, das Geschick ihrer Gemeinde mit dem der Stadt Wertheim zu verbinden. Sie hätten sich dabei klar zwischen den drei Möglichkeiten - weitere Autonomie, Zusammengehen mit Freudenberg oder Eingliederung nach Wertheim - entschieden. Die Entscheidung für Wertheim bedeute nicht das Ende der bürgerschaftlichen Selbstständigkeit, kein Regieren von Fremden aus der Ferne, und sie richte sich nicht gegen Freudenberg.

• ? nimmt die Beratung über den Abschluss der Forsteinrichtungserneuerung und die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan für die kommenden zehn Jahre für den Gemeindewald mehr als die Hälfte der dreistündigen Sitzung des Gemeinderats Wertheim im Urpharer Feuerwehrhaus ein. Außerdem beschäftigen sich die Gemeinderäte von Wertheim mit dem Bebauungsplan Wertheim-Bestenheid Süd, beschließen eine Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachungen sowie über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten in Wertheim-Mondfeld und verabschieden die Erhöhung der Krankenhauspflegesätze. Zu Beginn der Sitzung verpflichtete der stellvertretende Bürgermeister Kurt Lutz den neuen Stadtrat Gerhard Dembetzki aus dem neuen Wertheimer Stadtteil Mondfeld.

• ? haben Erwin Kern und seine Frau Ruth den Campingplatz in Bestenheid wieder für die neue Saison eröffnet. In ihrem ersten Pächterjahr 1961 registrierten sie rund 3500 Übernachtungen, 1971 waren es schon 45.000. War der Platz ursprünglich 4000 Quadratmeter groß, musste er bis 1972 auf 5000 vergrößert werden. Nun können in Bestenheid etwa 300 Wohnwagen oder Zelte stehen. Camping-Plätze obliegen strengen Vorschriften. So musste Erwin Kern auch die sanitären Anlagen vergrößern. Dem ersten Toilettenhaus folgten zwei weitere, das letzte wurde 1970 gebaut. Etwa die Hälfte der Camper sind Dauergäste. Zu Beginn der Saison stellen sie ihre Wohnwagen oder Zelte auf und kommen dann an jedem Wochenende, um sich zu erholen. Die meisten Camping-Gäste kommen aus dem Raum Hanau-Frankfurt, von den ausländischen Campern kommen die meisten aus Holland.

Siegfried Albert