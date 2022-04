Vor 50 Jahren

Im April 1972?

Wertheim 04.04.2022 - 00:00 Uhr 1 Min.

In einem Geschäftshaus in der Urpharer Maintalstraße wird die neue Sparkassen-Zweigstelle eröffnet. Repro: Siegfried Albert

Die Sparkasse hatte bereits seit Oktober 1960 in Urphar eine Zweigstelle, die dem wachsenden Geschäftsverkehr entsprechend ihrer Geschäftszeiten erweiterte und nun in neue Räume zieht. Sie ist nun unter der Leitung von Karl Dinkel täglich außer donnerstags geöffnet. Dressler dankt bei der Eröffnung dem Architekten Adolf Götz (Wertheim) und den Firmen, die diese Zweigstelle in vier Monaten ausbauten. Ortsvorsteher Heinrich Kuhnmünch lobt die Sparkasse für die Investition in der Ortschaft, die sich bei der guten Besetzung sicher lohnen werde. Die Räume können bei einem Tag der offenen Tür besichtigt werden.

• ? kann der Turnverein Wertheim mit einem Sonderstempel der Bundespost auf sein 125-jähriges Bestehen hinweisen. Der Sonderstempel wird ein Jahr lang verwendet. Beim Stadtpostamt werden alle herausgehenden Briefe und Karten damit versehen, täglich zwischen 3000 und 4000. Die nächste Großveranstaltung des Turnvereins in seinem Jubiläumsjahr ist das Schauturnen am 15. April, in der Main-Tauber-Halle. Das etwa zweistündige Programm wird laut Oberturnwart Walter Horn rund 300 Mitwirkende haben. Dem Schauturnen gehen zwei festliche Veranstaltungen voraus: Bürgermeister Karl Josef Scheuermann gibt im Rathaus einen Empfang für den Turnverein und für seine Gäste aus dem Landes- und Gauvorstand, danach ist eine Feierstunde im Turnerheim vorgesehen, bei der langjährige und verdiente Mitglieder geehrt werden.

• ?stirbt der Dörlesberger Altbürgermeister Hermann Döhner im Alter von 76 Jahren. Pfarrer Hofmann würdigt bei der Beisetzung sein Leben. Als Bürgermeister habe Döhner auch die kirchlichen Belange gefördert. Anschließend würdigt der Vorsitzende des Gesangvereins, Wilfried Ballweg, das gestorbene Ehrenmitglied und legt einen Kranz nieder. Bürgermeister Ludwig Busse betont, Hermann Döhner habe seine zwölfjährige Amtszeit unter Schwierigkeiten begonnen. Nach dem Krieg hatte er das Flüchtlingsproblem zu lösen. Das sei nicht leicht für ihn gewesen, aber er habe immer einen Ausweg gefunden.

• ... ordnet das Innenministerium Baden-Württemberg zur Bekämpfung der Tollwut an, in den Fuchsbauten Gas einzusetzen; betroffen sind die Landkreise Buchen, Mosbach und Tauberbischofsheim. Die Bürger werden darauf hingewiesen, die Nähe dieser Stellen in den ersten sechs Tagen zu meiden, um Gesundheitsschäden zu vermeiden. Jagdpächter erhalten eine Prämie von 15 Mark für jeden mit Gas bearbeiteten Fuchsbau.

Siegfried Albert