Vor 50 Jahren

Im März 1972?

Wertheim 30.03.2022 - 11:52 Uhr 1 Min.

Drei Flugzeuginsassen aus Schweden kommen bei einem Schneesturm über dem Spessart ums Leben.

Der Verkehr aus dem Kreis Marktheidenfeld nach Wertheim wickelt sich größtenteils über die verengte Straße an dem Turm ab. Das Aschaffenburger Straßenbauamt wird die Kosten für den Grundstückserwerb und die Verschiebung des Turms tragen. Die Gemeinde Kreuzwertheim muss nur die Kosten für die Bürgersteige übernehmen. Der Turm, der einen äußeren Durchmesser von 5,30 Meter und einen inneren von 2,30 Meter hat, bleibt in seiner Ganzheit bestehen. Er wird lediglich um etwa fünf Meter in östlicher Richtung verschoben, um die Hauptstraße entsprechend verbreitern zu können.

Wie das Aschaffenburger Straßenbauamt mitteilt, sind die 1,50 Meter starke Mauern noch in einem guten Zustand. Für die Verschiebungsarbeiten wird der rund zehn Meter hohe und 400 Tonnen schwere Turm in einer Tiefe von etwa einem Meter freigelegt. Dann werden Stahlschienen untergelegt und mit Beton ausgepresst. Er erhält also ein Stahlkorsett.

• ? verabschieden sich die Lehrer am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium von Oberstudienrätin Annemarie Albrecht, die mit Ablauf des Monats März in den Ruhestand tritt. Annemarie Albrecht wurde 1905 in Potsdam geboren. Nach erfolgreichem Studium in Berlin und Marburg legte sie in Berlin ihre Staatsexamina ab. Seit 1937 ist sie im Schuldienst tätig. Im November 1946 kam sie ans Wertheimer Gymnasium. Oberstudiendirektor Viktor Heller nennt sie eine »Lehrerin der ersten Stunde« nach dem Krieg. Lange Zeit war sie Fachberaterin für Englisch, das sie außer Deutsch und Erdkunde unterrichtete. Oberstudienrätin Albrecht habe sich »um das Wertheimer Gymnasium verdient gemacht«.

• ? wird gemeldet, dass ab 1. April die Abfuhr des Hausmülls nur noch einmal in der Woche stattfindet. Die Entleerung der Müllbehälter erfolgt im Stadtgebiet links der Tauber und in den Stadtteilen Bestenheid, Vockenrot und Wartberg an jedem Dienstag und im Stadtgebiet rechts der Tauber mit Eichel, Hofgarten und Bettingen an jedem Mittwoch. Die häufige Müllabfuhr läuft zu Zeiten, in denen es noch keine Mülltrennung gibt.

• ? werden ein nächtliches Gewitter mit Schneesturm über dem Spessart bei Altenbuch den drei schwedischen Insassen eines einmotorigen Flugzeugs vom Typ Piper 28 zum tödlichen Verhängnis. Ihre Maschine streift die Baumkronen und zerschellt in einem 100-jährigen Buchenbestand. Ein 53 Jahre alter Insasse wird bei dem Absturz herausgeschleudert, die beiden anderen werden unter dem berstenden Flugzeug begraben. Die Polizei schließt nicht aus, dass ein Blitz das Flugzeug getroffen hat. Das Unwetter tobt jedenfalls so heftig, dass die Hubschrauber-Piloten von Bundeswehr und Polizei erst am nächsten Morgen starten können. Erst gegen Mittag wird die Absturzstelle gefunden.

Siegfried Albert