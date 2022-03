Vor 50 Jahren

Im März 1972?

Der Wertheimer Historische Verein möchte seine Sammlungen in der alten Hofhaltung (dem heutigen Rathaus) unterbringen, die die Stadt vom Fürsten zu Löwenstein gekauft hat.

Auch der Historische Verein sieht nun eine Chance, seine bisher auf die Kilianskapelle und das »Haus der vier Gekrönten« verteilten Sammlungen in der Hofhaltung unterzubringen. In einem Schreiben an Bürgermeister Scheuermann und den Gemeinderat gibt der Verein zu bedenken, dass der Raumanspruch der Stadt nicht auf Kosten der kulturellen Einrichtungen erfolgen und die »museale Flurbereinigung« nicht erneut vertagt werden sollte. Man denkt auch an eine Glaslehrschau sowie an die Einrichtung des Stadtarchivs in räumlicher Nähe zum Museum. Für die Unterbringung des Historischen Museums und der Abteilung »Historisches Glas« wird eine Fläche von wenigstens 300 Quadratmeter für notwendig erachtet.

• ? begeht die Rudergesellschaft Wertheim (RGW) mit einem festlichen Abend im Badischen Hof ihr 70-jähriges Bestehen. Sie wurde am 6. März 1902 gegründet. Vorsitzender Gerhard Schwend stellt als Hauptaufgabe für 1972 die Klärung der Frage heraus, ob das alte Bootshaus renoviert werden kann oder aber ein Neubau erforderlich wird. In seiner Festansprache geht Ehrenvorsitzender Ernst Kritzler auf die Bedeutung des Rudersports ein. Er leitet sie mit der Verlesung des Berichts ein, den die Wertheimer Zeitung am 8. März 1902 über die Gründung der RGW veröffentlichte. Auf die Geschichte des Rudersports eingehend sagt Kritzler, dass die deutschen Rudervereine in mehr als 100 Jahren dazu beitrugen, das Bild des modernen Sports zu bestimmen. In seinem Rückblick erinnert er an die Jubiläumsfeiern von 1962 und 1952.

• ? beteiligen sich in Dörlesberg an der Bürgeranhörung über die Frage, ob eine Eingliederung nach Wertheim erfolgen sollre, 318 von 416 Wahlberechtigte (77 Prozent). 172, also 54 Prozent, stimmen mit Ja, 141 mit Nein, fünf Stimmen sind ungültig. Zeitgleich sprechen die Rauenberger ein eindeutiges Ja zur Eingliederung nach Freudenberg aus. An der Bürgeranhörung beteiligen sich 304 der 472 Wahlberechtigten (65 Prozent). 248. also eine Mehrheit von 81 Prozent, befürwortet eine Eingliederung, 53 lehnten sie ab, drei Stimmen sind ungültig.

• ? nimmt die Abschlussfeier der Entlassschüler in Rauenberg ein jähes Ende. Einige junge Rowdies begehren nämlich Einlass in den Saal des Kindergartens, in dem die Feier stattfindet. Sie werden jedoch ausgesperrt und lassen ihre Wut an der Eingangstür aus, deren Glasscheiben sie zertrümmern. Nachdem Beschwichtigungsversuche des Rauenberger Bürgermeisters nichts fruchten, benachrichtigt man die Wertheimer Polizei, die die Rowdies in Gewahrsam nimmt.

Siegfried Albert