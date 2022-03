Vor 50 Jahren

Bei den Jubilarehrungen der Firma Roos (von links): Helmut Roos, Karl Bachmann, Katharina Roos, Viktor Klupp, Willi Schlachter, Philipp Spachmann, Richard Hofer, Eugen Zwiesler und Firmeninhaber Siegfried Roos.

Zunächst entwenden sie aus einem Wohnwagen auf einem Bettinger Campingplatz mehrere Kleidungsstücke. Kleidung erbeuten sie auch aus einem Schäferkarren im freien Feld. Aus einem Schafspferch holen die Diebe ein Mutterschaf und ein Lamm, fesseln die Tiere und legen sie im nahen Wald ab. In Dertingen brechen sie ein abgestelltes Auto auf, fahren damit zurück zum Wald und laden das Mutterschaf ein.

Der Auto-Diebstahl wird jedoch bald bemerkt. Die informierte Polizei und mehrere Einwohner aus Bettingen und Dertingen nehmen die Verfolgung auf, und in der Nähe des »Hexenhäuschens« kann das gestohlene Auto sichergestellt werden. Die Diebe flüchten zu Fuß weiter in Richtung Homburg. Noch in derselben Nacht kann einer der Täter in einem Schäferkarren festgenommen werden. Er legt sofort ein Geständnis ab. Aufgrund von Hinweisen der Bürger wird auch der zweite Dieb ermittelt.

• ? besteht das Malerhaus Roos in Wertheim seit 60 Jahren. Auf einem Festabend im Bronnbacher Hof ehrt Firmenchef Siegfried Roos sechs Mitarbeiter für ihre langjährige Treue zur Firma. 30 Jahre ist Karl Bachmann bei der Firma, Viktor Klupp und Philipp Spachmann 25 Jahre, Eugen Zwiesler 20 Jahre, Richard Hofer 13 und Willi Schlachter zehn Jahre. Der Großvater des jetzigen Firmeninhabers, Andreas Roos, hatte sich 1910 in Wertheim selbstständig gemacht und den Grundstein zum Betrieb gelegt. Vater Hermann Roos hatte den Betrieb in den 1930er Jahren übernommen. Viel verdankt der Betrieb dem Onkel des Chefs, Helmut Roos, der über die schwere Kriegs- und Nachkriegszeit die Firma betreute. Mit Siegfried Roos kam die dritte Generation zur Firmenleitung. Er lernte im väterlichen Geschäft, arbeitete in einem Münchener Malergeschäft und besuchte in München auch die Meisterschule.

• ? kann Kapellmeister und Bezirkskantor Fritz Gaschütz seinen 60. Geburtstag feiern. Sein Wirken ist seit Ende des Zweiten Weltkriegs eng mit dem kulturellen Leben der Stadt Wertheim verbunden. Gaschütz ist in Dresden geboren. 1932 legte er an der Orchesterschule der Sächsischen Staatskapelle sein Examen als Kapellmeister ab. Nach Aufenthalten am Landestheater Altenburg und am Stadttheater Neiße kam Fritz Gaschütz in die Kapelle des ehemaligen Fliegerhorsts in Wertheim und stellte sich dem John'schen Orchester, das er seit 1945 leitet, als Waldhornist zur Verfügung. 1945 formierte sich nach der Aufführung eines Weihnachtsoratoriums in der Stiftskirche der A-Capella-Chor. Eine Krönung der Arbeit von Fritz Gaschütz bildeten die Bronnbacher Musiktage, 1952 übernahm der Jubilar die Leitung des Kirchenchors der Stiftskirche und begründete den Kinderchor Wertheimer Kirchenspatzen.

