Vor 50 Jahren

Wertheim 14.03.2022

Bei der Einweihung des "Victoria-Grills": Pächter-Ehepaar Martin und Waltraud Pröhl, Viktoria-Vorsitzender Karl Lutz, Architekt Lankl und Koch Olaf Schreder.

Das Restaurant Viktoria Grill, das im ehemaligen Clubheim eingerichtet wurde, kann 100 Gäste bewirten, und im Mittelgeschoss des dreistöckigen Clubheims gibt es noch eine Weinstube mit 30 Plätzen. In den bisherigen Schankraum baute man eine moderne Grill-Theke ein. SC-Vorsitzender Karl Lutz stellt das Pächterpaar Martin und Waltraud Pröhl vor und weist darauf hin, dass durch den Einbau einer Be- und Entlüftungsanlage stets für saubere Luft im Lokal gesorgt ist. Die Einzelgasheizgeräte werden durch eine Zentralheizung ersetzt, die als Beitrag zum Umweltschutz mit Gas betrieben wird. Architekt Lankl (Hasloch) hat das Projekt geplant und in die Wirklichkeit umgesetzt.

• ? spricht Stadtbaumeister Lindloff vor Mitgliedern und Gästen der Werbegemeinschaft City-Ring Wertheim im Löwensteiner Hof über die geplante Altstadtsanierung und macht in einem Diavortrag Vorschläge für gute Werbemöglichkeiten im Altstadtbereich. Die Versammlungsteilnehmer sprechen sich dafür aus, dass die Stadtverwaltung unbedingt in der Altstadt bleiben müsse, um deren Attraktivität zu wahren. In der Standortfrage wird entweder ein Neubau im Bereich der Rittergasse befürwortet oder eine Erweiterung des bestehenden Rathauses in Richtung Schlossberg und Eichelgasse. Weiter wird vorgeschlagen, im Erdgeschoss eines neuen Rathauses eine Ladenstraße einzurichten. Eindringlich bitten die Teilnehmer darum, so viel Parkplätze wie nur möglich zu schaffen, damit man beim Beginn der Arbeiten für die Landesstraße 2310 nicht ganz ohne Parkraum ist.

• ? vollendet August Berberich, Vizepräsident des Bauernverbands Baden-Württemberg und von 1957 bis 1969 CDU-Bundestagsabgeordneter, sein 60. Lebensjahr. Er gehört seit 20 Jahren als erster Vizepräsident und Sprecher des nordbadischen Landesteils dem Präsidium des Bauernverbandes an, dessen Wegbereiter er nach dem zweiten Weltkrieg in seinem Heimatkreis Buchen war. Der Jubilar, seit vier Legislaturperioden Mitglied des Bundestages in der Fraktion der CDU/CSU und vorher Abgeordneter seines Wahlkreises im Landtag von Baden-Württemberg, bekleidete das Amt des Raiffeisen-Präsidenten in Baden bis zur Fusionierung des Badischen Genossenschaftsverbands. Sowohl in seiner berufsständischen als auch in seiner politischen Arbeit legte August Berberich besonderen Nachdruck auf die Verbesserung der sozialpolitischen Lage der Landwirtschaft.

• ? bringen die Vorstandswahlen bei der Generalversammlung der 31 Mitglieder zählenden Marinekameradschaft Wertheim keine Änderungen.

Der Vorstand setzt sich aus folgenden Personen zusammen: Vorsitzender und Schriftführer Otto Diehm, stellvertretender Vorsitzender Oskar Rückert, Kassenwart Kurt Richter sowie Kassenprüfer Arthur Zirkelbach und Ernst Schleßmann.

Siegfried Albert