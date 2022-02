Vor 50 Jahren

Im Februar 1972?

Die französischen Austauschlehrer Alain Schlichting und Michéle Dupire bei einem Gang durch die Wertheimer Altstadt.

Bürgermeister Karl Hergenhan berichtet über das Ergebnis der bereits erfolgten Bürgeranhörung, bei der 60 Prozent gegen einen Anschluss an Wertheim waren. Laut Hergenhan würden die Interessen der Gemeinde auch weiterhin durch deren gewählte Vertreter gewahrt.

Gemeinderat Horst Hagmaier stellt fest, Dertingen habe in Zukunft nicht genug Kräfte für die Verwaltung des Dorfs. Dagegen meint Valentin Götz, der Ort könne auch künftig selbstständig bleiben. Im Übrigen sei für den Gemeinderat das Ergebnis der Bürgeranhörung bindend, und das heiße: Nein zur Fusion. Entscheide der Gemeinderat anders, so werde er eine Verwaltungsklage einreichen. Von verschiedenen Bürgern wird schließlich eine nochmalige Bürgeranhörung gefordert.

• ? wird in der Wertheimer Zeitung über einen krassen Fall politischer Intoleranz berichtet, der dem verantwortlichen Redakteur der Fränkischen Nachrichten, Werner Molsberger, nach jener Bürgerversammlung widerfahren ist. Als er von Dertingen nach Wertheim zurückfährt, wird er von einem Auto bis vor seine Haustür verfolgt. Als Molsberger aussteigt, kommen zwei junge Männer auf ihn zu und fordern ihn unter Androhung von Gewalt auf, seine Notizen über die Bürgerversammlung herauszugeben. Sie wollen verhindern, dass er »noch einmal schlecht über den Dertinger Gemeinderat Valentin Götz und die NPD schreibt«.

Molsberger rückt die Notizen an die beiden Männer heraus, bei denen es sich um nahe Verwandte von Götz handeln soll. Der ehemalige Bürgermeister, NPD-Mann und Gemeinderat Götz, hat sich, als es um die Eingemeindung geht, für die »Autonomie« der Gemeinde stark gemacht. Zwar haben bei einer Bürgeranhörung über die Eingemeindung 60 Prozent dagegen gestimmt, doch Molsberger stellte bereits zuvor korrekterweise fest, dass nur der Gemeinderat nach seinem Gewissen zu entscheiden habe, egal, wie eine Bürgerversammlung ausgehe.

Götz erklärt jedoch, dass das Ergebnis einer Bürgeranhörung für den Gemeinderat bindend sei. Gegen die beiden übergriffigen »Hüter von Sicherheit, Recht und Ordnung« hat Journalist Molsberger einstweilen Anzeige wegen räuberischer Erpressung gestellt.

• ? sind zwei französische Austauschlehrer Gäste an Wertheims höheren Schulen: Neben Michèle Dupire (25) aus Amiens, die am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium hospitiert, unterrichtet Alain Schlichting (24) aus Paris am Wertheimer Wirtschaftsgymnasium. Am Wirtschaftsgymnasium unterrichtet Alain Schlichting zwei Abschlussklassen und hat Arbeitsgemeinschaften in Englisch und Französisch. Michèle Dupire hat gerade ihre Studien im Fach Germanistik an der Universität von Amiens erfolgreich absolviert und erhält am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Einblick in den Unterricht an einer deutschen Schule.

