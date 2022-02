Vor 50 Jahren

Im Februar 1972?

Mondfelder Narren stellen beim Umzug die Frage "Eingemeindung nach Wertheim oder nach Freudenberg?"

Am Sonntagnachmittag warten zahlreiche Schaulustige bei der Mainfähre auf die Kreuzwertheimer Narren. Diese haben dort in der Nacht ein Bierfass eingegraben, das vorher geleert wurde. Mit dem Ausgraben des Fasses befördert man symbolisch die »Foosenocht« zutage. Dem Zug zur Fähre reitet der Vorsitzende der Faschingsgesellschaft, Albrecht Warmuth, auf einem »braven Gaul« voran. Drei Clowns, mit Pickel und Laterne bestückt, nehmen schließlich die Suche nach dem Bierfass auf. Sie finden es in einer Gärtnerei. Am Fastnachtsdienstag treffen sich die Kinder zum Maskenball in der Festhalle, wo »Onkel Pit« für sie einige Überraschungen bereit hat. Abends ist dann der Kehraus mit dem »Balwierersdoonz«, und gegen 23 Uhr wird die Kreuzemer »Foosenocht« zu Grabe getragen. • ? kommen die Kreuzwertheimer Karnevalisten mit ihrem Rosenmontagszug traditionsgemäß auch wieder nach Wertheim. Wie in den vergangenen Jahren nehmen sie wieder sowohl im Zug als auch im »Quätschich-Rosenmontags-Bild-Kurier« Wertheimer Ereignisse aufs Korn. Den Anfang des Zuges bildet eine Konfettikanone. Wertheims Bürgermeister Karl-Josef Scheuermann deklariert man als das »tapfere Scheuermännchen - sieben auf einen Schlag«. Offensichtlich ist es eine Anspielung auf die Eingemeindung der sieben Ortschaften. Ein weiterer Wagen nimmt die Beschlagnahmung privater Autos im Falle einer Mobilmachung aufs Korn. »Helmut (Schmidt) mer kumme« lautet die Devise, mit der sich zwei Wagen im Tarngrün vorwärtsbewegen. Auch das Amateurstatut der Olympiakämpfer nimmt ein Wagen kritisch aufs Korn. Wenn man den Kreuzwertheimer Narren glauben darf, will Rudolf Tröger als Nachfolger von Philipp Günzelmann Bürgermeister in »Kreuz« werden. Am Nachmittag ziehen die Fastnachter auch nach Wiebelbach, das seit einigen Wochen Ortsteil von Kreuzwertheim ist.

• ? gibt es am Faschingssonntag auch in Mondfeld wieder einen abwechslungsreichen Faschingszug. Die Mondfelder-Narren verkünden auf einem Wagen: »Wer will eine Sardine sein, der muss in den Schulbus rein«.

»Bürger ohne Frischmilch« heißt ein Wagen, denn ein Kuriosum in Mondfeld sei es, dass es Milch dort nur noch aus der Dose gibt. Der Zug beschäftigt sich auch mit »überörtlichen« Themen. An einem Wagen steht »Baader-Meinhof, international bekannt, verarscht die Polizei im Land«. Dass Mondfeld lieber zu Wertheim möchte als zu Freudenberg demonstriert ein Wagen, auf dem man eine Waage montiert hat. Darunter steht »Wertheim wiegt schon schwer, wie lange dauerts, kommt auch Freudenberg her?« Nicht fehlen dürfen adrette Gardemädchen und Blasmusik sowie das Prinzenpaar Roland I. und Christiane II. (Roland Swiegot, und Christiane Waschkowitz), das dem närrischen Volk huldvoll zuwinkt.

Siegfried Albert