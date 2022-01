Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Vor 50 Jahren

Im Februar 1972?

Wertheim 31.01.2022

Bei der WCW-Kindersitzung treten Prinz Axel I. und Prinzessin Christine I. (Axel Götz und Christine Wehnert) als Kinderprinzenpaar ihre närrische Regentschaft an.

Unter der Regie von Mi und Ossi Rausch wird ein zwei Stunden dauerndes Programm geboten, das viel Beifall findet. Als Kinderprinzenpaar treten Prinz Axel I. und Prinzessin Christine I. (Axel Götz und Christine Wehnert) ihre närrische Regentschaft an.

Pausenlos rollt dann die von Michael Frage als Präsident geleitete Sitzung ab: Jürgen Baumann, erstmals in der Bütt, versichert, man wolle es mindestens so gut wie die Mainzer machen. Nach dem von Petra und Birgitt Sühlfleisch sowie Birgitte Pelz gesungenen Lied »Hei Capello« kommen die »Gammler am Löwenbrunnen«, die sich nach der Melodie »Butterfly« mit den Themen Gammeln und Jugendhaus befassen.

• ? bieten bei der WCW-Kindersitzung vier Mädchen Bodenturnen, Elke und Heike Grüner sowie Colly Willnow singen »Schön ist es auf der Welt zu sein«, danach geben Conny Schulz, Sabine Mühlhaus und Ulrike Ries »Wenn ein neuer Tag erwacht« zum Besten. Ein origineller Puppentanz, ausgeführt von Petra Kaschura, Ricki Gleich und Petra Sühlfleisch leitet über zu dem von Petra Kraft gesungenen Schneewalzer.

Axel Götz steigt vom Prinzenthron herunter und berichtet über die Erlebnisse seiner Italienreise. »Im Jahre 2002« heißt der Song, den Brigitte Ferkinghoff und Brigitte Diehm bieten. Michael Hartmann intoniert den Erfolgsschlager »Schöne Maid«, neun Jungen zeigen dann gekonntes Bodenturnen und vor dem Finale kommen noch drei Darbietungen vom Vorabend: ein mexikanischer Tanz, der von Walter Bodenschatz geleitete »Kinderchor« und das »Kuhspringen« mit Bernhard Spielmann. Das Finale spielt in der »Haifischbar«, das Schifferklavier erklingt und alles mündet ein in den Schlusschor »So ein Tag, so wunderschön wie heute«.

• ? ergreifen einige Bettinger die Initiative, als es um die Festnahme eines tatverdächtigen Diebs und Einbrechers geht. Campingplatzbesitzer Adelmann bemerkt, dass ein Mann in einen der beim Anker stehenden Wohnwagen einsteigt. Ein Mann flieht nach draußen, kann aber gestellt werden. Adelmann bringt ihn zum Ortsvorsteher. Als der Verdächtige sich dort ausweisen soll, behauptet er, seine Papiere seien in seinem vor dem Anker geparkten Auto. Adelmann geht mit ihm dorthin und bemerkt, dass er davonfahren will. Er schwingt sich aufs Trittbrett des Wagens und greift durch das offene Fenster nach dem Zündschlüssel. Der Wagen prallt bei dem Handgemenge 30 Meter weiter gegen eine Mauer und wird erheblich beschädigt.

Der Mann flieht zu Fuß Richtung Autobahn. Einige Bettinger verfolgen und übergeben ihn der Polizei.

