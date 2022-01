Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Vor 50 Jahren

Im Januar 1972?

Prinzessin Carol I. und Prinz David I. (Carol Oelke und Major Dr. David Oelke), ein amerikanisches Arztehepaar, sind 1972 Wertheimer Faschingsregenten.

Für eine internationale Besetzung sorgen 140 Wertheimer, 22 Franzosen und zwei Amerikaner (das Prinzenpaar David I. und Carol I.). Vom »Kuhsprung« der Turner über den »Bonner Herrenfriseur« bis zum Drehorgelmann enthält das Programm viel Sehenswertes. Die 60 Saloner Gäste haben als besondere Überraschung zwei Schafe für die »Wölfe« von Wertheim bereit. Die französischen Freunde beteiligen sich mit einem Can-Can an dem mehr als vierstündigen Programm. Es beginnt mit dem »Kuhsprung« übers Längspferd, und Bernhard Spielmann zeigt mit fünf Turnern olympische Künste bei gewagten Sprüngen. »Schneeglöckchen im Februar« und »Du kannst nicht alles haben« singt ein neu gegründeter Schülerchor unter Leitung von Walther Bodenschatz.

• ? steigt Helmut Antlinger als Franz-Josef Strauß bei der WCW in die Bütt, meint »rote und gestreifte Ochsen fressen an der Bonner Futterkrippe« und fordert »Pratzen weg vom bayerischen Löwen«. Jutta Frischmuth gibt zwei Schlager zum Besten: »Alles, was wir woll'n auf Erden« und »Der alte Eiffelturm«.

Von viel Pech erzählen anschließend Johanna Dosch und Karin Wehnert: »Es ist alles wie verhext«. Viel Applaus gibt es für den »Spanischen Tanz« der Mädchengruppe unter Leitung von Mi Rausch. Die Jungwölfe (Gerd Fabig, Werner Neugebauer, Helmut Antlinger jun., Dieter Rauchfuß, Peter Kagerbauer, Rudi Geppert und Bernd Kolb präsentieren sich als politische Sänger und beim »Bonner Herrenfriseur« hört man manchen kessen Song.

Marga Frischmuth und elf singende WCW-Frauen nehmen Altstadtsanierung und Gemeindereform auf die Schippe, Lothar Götz und Arno Zegowitz lassen sich zum Thema »Trimm-dich-Spiele« aus. Ossi Rausch und Hans Reuther als Brasilianerin legen ein flottes Tänzchen auf die Bühne, und Fritz Frischmuth schwärmt als Drehorgelmann von der Olympiade. Krönung des Abends ist die Darbietungen des WCW-Chors unter Leitung von Walther Bodenschatz. Nach »O happy day« und »Kalinka«gibt es eine »Butterfly«-Parodie, bei der Peter Kagerbauer und Dieter Rauchfuß als Solisten auftreten. »Schöne Maid« wird als Zugabe gefordert.

• ? erliegt der 21 Jahre alte Gefreite Bernd K. aus Asperg (Kreis Ludwisburg) den schweren Verletzungen, die er bei einer Explosion in einem Transportpanzer vom Typ MT 113 erlitten hat. Die Explosion ereignet sich, als der Gefreite, der Fahrer des Panzers, den Motor anlässt.

Siegried Albert