Vor 50 Jahren

Im Januar 1972?

Wertheim 19.01.2022

Typische Situation vor der Wertheimer Altstadtsanierung: Im Begegnungsverkehr - hier bei der Zufahrt zum Marktplatz vom Engelsbrunnen her - wird's häufig eng.

Nach den vorliegenden Plänen soll die Landesstraße 506 eine neue Trassierung erhalten und verbreitert werden. Die Ortsdurchfahrt über den Marktplatz wird hinfällig; dort soll nur noch eine Fußgängerzone bestehen. Die Umgehung über die Lindenstraße macht den Abriss vieler Häuser in diesem Gebiet erforderlich. Insgesamt sind von den Sanierungsmaßnahmen, die rund zehn Millionen Mark kosten, rund 80 Haushaltungen betroffen.

Der von Stadtbaumeister Hermann Lindloff vorgelegte Vorschlag für die Sanierung sieht unter anderem vor, dass für die Verbreiterung der Mühlenstraße die alte Knabenschule und das Gebäude Süß abgebrochen werden. Ferner ist im Bereich südlich der Hofhaltung die gesamte Bebauung zwischen Mühlenstraße und Tauber bis zum Bahnübergang an der Tunnelmündung abzubrechen.

• ? hat die Stadt Wertheim 27 Stadträte. Zu den bisherigen 20 Stadträten treten noch je ein Stadtrat aus den Ortschaften Bettingen, Grünenwört, Lindelbach, Nassig, Sonderriet, Urphar und Waldenhausen hinzu, die bei einer Gemeinderatssitzung durch Bürgermeister Scheuermann verpflichtet werden. Die neuen Stadträte sind Malermeister Georg Diehm (58 Jahre) aus Bettingen, Isoliergefäßmonteur Wilhelm Arnold (51) aus Grünenwört, Schreiner Karl Schäfer (41) aus Lindelbach, Posthauptsekretär Friedrich Rücker (51) aus Nassig, Glasarbeiter Ernst Baumann (39) aus Sonderriet, Betonwerksteinmeister Otto Rückert (35) aus Urphar und Steuerbevollmächtigter Wilhelm Zimmermann (50) aus Waldenhausen.

• ? werden in der Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Urphar neun Mitglieder geehrt. Für 25-jährige Dienstzeit erhalten Willi Spielmann und Walter Seubert die silberne Ehrennadel. Einen Pokal für besonderen Diensteifer in der Wehr erhält Oberfeuerwehrmann Willi Fünkner. Außerdem werden Richard Mattern und Willi Flegler neu in die Wehr aufgenommen.

• ... bedankt sich Kommandant Karl Schäfer in der Jahresversammlung der Lindelbacher Feuerwehr für die Ausrüstung und das Schlauchmaterial, das von der Gemeinde angeschafft wurde. Das Amt des Schriftführers wird neu auf Herbert Weimann übertragen. In den Feuerwehrausschuss werden Rudolf Endress, Robert Schmitt, Herbert Rückert, Günther Scheurich, Ludwig Diehm, Rudolf Kraft und Albert Wawrek gewählt. Für 25-jährige Dienstzeit werden Erwin Tag und Karl Scheurich geehrt. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wird Gottfried Pahl zum Ehrenmitglied ernannt.

Siegfried Albert