Vor 50 Jahren

Im Januar 1972?

Wertheim 10.01.2022 - 00:00 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Als Zeichen der Kommandoübergabe erhält Colonel Sampson (links) die Fahne der 72. Feldartillerie-Gruppe aus den Händen des Brigadegenerals Toffler.

Colonel Brooks, der während der Zeremonie acht Batterien seiner Gruppe für besonders gute Schießleistungen mit Fahnenbändern auszeichnet, erhält als Auszeichnung für den guten Stand, in er seine in Wertheim, Crailsheim, Bamberg und Aschaffenburg stationierten insgesamt 26 Batterien übergibt, das amerikanische Große Verdienstkreuz mit Eichenlaub. Der Übergabe schließt sich ein Empfang im Offiziersclub an. Der neue Kommandeur der 72. Feldartillerie-Gruppe, Colonel Sampson ist 42 Jahre alt und nahm als Fallschirmjäger am Koreakrieg und am Vietnamkrieg teil. Zuletzt war der hoch dekorierte Offizier als Stellvertretender Stabschef im Hauptquartier des Europäischen Befehlsbereichs (USAREUR) in Heidelberg tätig.

• ? leitet der Lindelbacher Bürgermeister Burkard Diehm seine letzte öffentliche Gemeinderatssitzung, bevor er zum Jahresbeginn in den Ruhestand tritt. Wegen des Zusammenschlusses mit Wertheim gibt es verschiedene Änderungen. Ludwig Diehm, bisher stellvertretender Bürgermeister, wird von der Stadt Wertheim als Angestellter übernommen.

Für ihn rückt Ignaz Weber in den Gemeinderat nach. Karl Schäfer wird als Stadtrat die Interessen der Gemeinde Lindelbach vertreten. Rudolf Diehm wird zum neuen Stellvertreter des Bürgermeisters gewählt. Er wird auch die Amtsgeschäfte bis zur Neuwahl des Ortsvorstehers führen. Burgermeister Burkard Diehm gibt einen Rückblick über die geleistete Arbeit während seiner Dienstzeit. Eine offizielle Verabschiedung folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Rudolf Diehm dankte dem scheidenden Bürgermeister für die geleistete Arbeit und bittet ihn, ihm mit Rat und Tat auch weiterhin zur Seite zu stehen.

• ? wird ein Motorradfahrer aus Faulbach bei einem Unfall in Hasloch schwer verletzt, als er in Höhe der Post, vom steilen Weinbergsweg kommend, auf die Faulbacher Straße einbiegen will. Er missachtet die Vorfahrt und stößt frontal mit einem BMW aus dem Landkreis Obernburg zusammen. Der Kradfahrer verletzt sich schwer, vor allem am Knie, und wird vom Roten Kreuz ins Wertheim Krankenhaus eingeliefert. Sein Beifahrer bleibt unverletzt. An beiden Fahrzeugen entsteht beträchtlicher Schaden.

Siegfried Albert