Vor 50 Jahren

Im Januar 1972?

Wertheim 03.01.2022

Der Kreuzwertheimer Bürgermeister Philipp Günzelmann (rechts) tauscht die Eingemeindungsurkunde mit Bürgermeister Willi Roth (Wiebelbach) aus.

Obwohl sich im Oktober 1971 eine knappe Mehrheit der Bürger gegen die Eingliederung ausgesprochen hat, will der Gemeinderat nun doch Verhandlungen aufnehmen und das Ergebnis vor einer endgültigen Abstimmung bei einer Bürgerversammlung zur Diskussion stellen. Bürgermeister Hergenhan spricht sich für den Anschluss Dertingens an Wertheim aus, weil eine spezialisierte Verwaltung Vorteile für kleinere Orte bringe.

• ? ist das Thema Gebietsreform auch in Bayern höchst aktuell. Wiebelbach wird ab 1. Januar 1972 ein Ortsteil Kreuzwertheims. Im Gasthaus Adler wird die Eingemeindung Wiebelbachs nach Kreuzwertheim urkundlich festgelegt. Die Bürgermeister Philipp Günzelmann (Kreuzwertheim) und Willi Roth (Wiebelbach) unterzeichnen die Urkunden. Kreuzwertheim hat durch die Eingemeindung 138 Einwohner mehr und ist um 285 Hektar größer geworden. Insgesamt gehören dann 2623 Einwohner zum Markt Kreuzwertheim. Die Gemarkungsfläche hat jetzt eine Größe von 1212 Hektar. Im Rahmen der Gebietsreform hat sich die Gemeinde Wiebelbach schon im April 1971 selbstständig dafür ausgesprochen, mit der Gemeinde Kreuzwertheim zu fusionieren. Bürgermeister Günzelmann versichert, dass dieses entgegengebrachte Vertrauen nicht enttäuscht werden soll, und jeder Bürger der jetzigen Großgemeinde die gleichen Rechte haben werde.

• ? geht die neue Heizzentrale auf dem Wartberg in Betrieb. Sie wurde an das obere der beiden Punkthäuser angebaut, die für das Personal des geplanten Hotels Wertheim International am Salon-de-Provence-Ring errichtet worden sind. Sie ist so groß ausgelegt, dass sie für 1150 Wohnungen, Schule, Kindergarten, Ladenzentrum und Hotel ausreicht. Sie kann in der Stunde 14 Milliarden Kalorien Wärme erzeugen, von denen das Hotel allein 3,8 Milliarden abnimmt. Für die Anlage, die zunächst mit leichtem Heizöl betrieben wird und später mit schwefelarmem, schwerem Heizöl, sind nur zwei Heizer notwendig. Laut Bürgermeister Scheuermann wird dieses Heizwerk »nach menschlichem Ermessen keine Belästigung der Umwelt« bringen.

Siegfried Albert