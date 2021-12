Vor 50 Jahren

Dicke, schwarze Rauchschwaden ziehen vom Reinhardshof in Richtung Bestenheid, weil auf dem Armeegelände der Amerikaner Ölrückstände verbrannt werden.

? kommt der Bettinger Gemeinderat unter Vorsitz von Bürgermeister Georg Adler zu seiner letzten Sitzung vor der Eingemeindung nach Wertheim zusammen. Auf der Tagesordnung stehen die Ehrungen der Blutspender Willi Kraft, Eleonore Weiß, Otto Nafratil und Rudi Weber. Direktor Ernst Ludwig von den Stadtwerken informiert über die Vereinbarung zur Wasserlieferung. Vor allem sind es die Baukosten und der lange Weg vom Hochbehälter nach Bettingen, die den Gemeinderat beschäftigen. Bettingens Wasser ist als »ausgezeichnet« beurteilt worden, weshalb man den vorhandenen Brunnen erhalten will. Der Gemeinderat stimmt einstimmig für den Beitritt zur Wasserlieferung durch die Stadt Wertheim. Mit einem Rückblick in die Dorfgeschichte beendet Bürgermeister Adler die Sitzung und weist dabei auf die Entwicklung des Ortes in den vergangenen 50 Jahren hin. Bettingen war damals eine rein landwirtschaftliche Gemeinde. Jeder Bauer hatte durchschnittlich 4,7 Hektar Land, um sich und seine Familie zu ernähren. Einen Wandel gab es nach dem Zweiten Weltkrieg, als sich viele Heimatvertriebene in Bettingen ansiedelten.

? wird in der letzten Gemeinderatssitzung in Urphar Betonwerksteinmeister Otto Rückert für den Wertheimer Stadtrat als Vertreter des künftigen Ortsteils Urphar mit sechs gegen drei Stimmen gewählt. Sein Stellvertreter, der ebenfalls dem Schieds-Ausschuss angehört, wird Kfz-Mechaniker Heinrich Kuhnmünch. In diesen Ausschuss sind außerdem Maurermeister Jürgen Diehm und Landwirt Erwin Mattern gewählt worden.

? zeigt die elektrische Schließung der Bahnschranken an der Tauberbrücke bereits drei Tage nach der Inbetriebnahme positive Wirkung. Wie Stadtrat Otmar Fritz (CDU) im Gemeinderat berichtet, haben sich die Wartezeiten erheblich verkürzt. Nach den von ihm gestoppten Zeiten ist die Schranke bei Durchfahrt eines Zuges nur noch 40 bis 45 Sekunden geschlossen, gegenüber zuvor drei Minuten. Es wird jedoch bemängelt, dass die Lichtsignale gelb und rot, die dem Schließen der Schranken vorausgehen, von manchen Kraftfahrern nicht beachtet werden. Wer das Rotlicht überfährt, riskiere jedoch sein Leben und außerdem eine Anzeige und müsse mindestens 80 Mark Strafe bezahlen.

? bleiben die Bemühungen, die Umweltverschmutzung durch das amerikanische Heizwerk auf dem Wartberg abzustellen, weiterhin ohne Erfolg. Laut Bürgermeister Scheuermann wird das beantragte fachtechnische Gutachten für die Immissionen des US-Heizwerkes noch bis zum Frühjahr 1972 auf sich warten lassen. Die US-Garnison trage aber auch noch auf einem anderen Gebiet zur Umweltverschmutzung bei: Auf dem Armeegelände werden Ölrückstände verbrannt und die schwarzen Rauchschwaden ziehen in Richtung Bestenheid ab. Diesen dicken schwarzen Qualm könne man mehrmals im Jahr beobachten.

alsi