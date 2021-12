Vor 50 Jahren

Feuerwehr und Polizei retten das havarierte Frachtschiff "São Antonio" aus Rotterdam vor dem Versinken.

? kann man in Wertheim und Umgebung auf ein ruhiges Weihnachtsfest zurückblicken. Erfreulicherweise ereignen sich keine Unfälle, und auch die Feuerwehr braucht nicht auszurücken. Die Gottesdienste in den Kirchen sind sehr gut besucht. Bei der Christvesper am Heiligen Abend in der überfüllten Wertheimer Stiftskirche wirken Orchester, Kirchenchor und Kirchenspatzen unter der Leitung von Bezirkskantor Fritz Gaschütz mit. Vor der von Dekan Hermann Feist verlesenen Weihnachtsgeschichte gehen Angehörige des Forums der konfirmierten Jugend auf den Sinn des Weihnachtsfestes ein. Dazu spielen sie Interviews ab, die sie in der Adventszeit in der Wertheimer Innenstadt auf Tonband aufgenommen haben. Auf die Fragen, welchen Sinn für die Befragten das Weihnachtsfest habe und warum viele nur zu Weihnachten zur Kirche gehen, gab es viele Antworten.

? muss die Schranke am Bahnübergang bei der Wertheimer Tauberbrücke nicht mehr von Hand bedient werden, sondern elektrisch vom Fahrdienstleiter des Bahnhofs Wertheim. Dafür wird auch eine vierteilige, elektrische Anlage mit Lichtzeichen und Fernsehgerät in Betrieb genommen. Das Schrankenwärterhäuschen an der Tauberbrücke bleibt vorerst stehen, da von hier aus die Schranken an dem Übergang am Ende der Hämmelsgasse noch so lange bedient werden müssen, bis auch hier in einigen Monaten eine Anlage mit Fernsehüberwachung installiert ist. Dann kann auch diese Schranke vom Bahnhof aus betrieben werden Die Wertheimer hoffen, dass sich nun die Schließzeiten für die Schranken verringern. Wenn es auch nur 30 Sekunden wären, so würde das doch den Kraftfahrzeug- und Fußgängerverkehr im Laufe eines Tages bei rund 60 Schließungen eine halbe Stunde Weniger behindern, heißt es.

? planen der Sportverein und der Schützenverein von Dörlesberg ein Sportheim, das sie gemeinsam beim Sportplatz errichten wollen. Es soll rund 185.000 Mark kosten. Ein großer Teil des Betrages soll durch Eigenleistungen aufgebracht werden. Eine Tombola bei der gemeinsamen Weihnachtsfeier beider Vereine im »Hirschen« bringt schon einige Hunderter für diesen Zweck. Nassiger Lehrer fertigen ein Modell des Sportheims an.

? entsteht an dem Frachtschiff »São Antonio« aus Rotterdam nach der Kollision mit einem Tankschiff ein Leck, durch das so viel Wasser in das Vorschiff eindringt, dass die Wertheimer Feuerwehr drei Pumpen einsetzen muss, um ein Sinken des Schiffs zu verhindern. Die Feuerwehrleute sind dafür 30 Stunden lang ununterbrochen im Einsatz. Das Schiff fährt dann mit ständig laufenden Pumpen nach Lengfurt, wo die Kohlenladung auf ein anderes holländisches Schiff umgeladen wird. Das tellergroße Loch kann provisorisch abgedichtet werden, sodass das Schiff zur Werft fahren kann.

alsi