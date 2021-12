Vor 50 Jahren

Im Dezember 1971?

Wertheim 20.12.2021 - 00:00 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Auf Boxtaler Gemarkung ist ein neuer Aussichtsturm entstanden.

Die Eingliederung nach Wertheim befürworten 308 Nassiger, 71 lehnen sie ab. Der Gemeinderat von Nassig beschließt wenige Tage später die Eingliederung der Gemeinde nach Wertheim mit 8:2 Stimmen. Als Vertreter Nassigs im Wertheimer Gemeinderat wird Gemeinderat Fritz Rücker gewählt, sein Ersatzmann ist Gemeinderat Willi Dosch.

Die Unterzeichnung der Eingliederungs-Vereinbarung durch die Bürgermeister Ernst Scheurich und Karl Josef Scheuermann erfolgt am 14. Dezember. Zu der Vereinbarung gehört ein Aufgabenkatalog, der folgende Punkte enthält: Fertigstellung der Kanalisation und Anschluss an eine Gemeinschaftskläranlage, Bau einer Hauptschule mit Sportzentrum, Ausbau der Ortsstraßen, Erschließung von Baugelände und die Anlage von Kinderspielplätzen, Erschließung von Industriegelände sowie der Anschluss an die Aalbachwasserversorgung.

• ? trifft in Wertheim ein »Weihnachtsgeschenk« aus Stuttgart ein: Der Vizepräsident des Landtags teilt Bürgermeister Scheuermann telefonisch mit, dass vom Finanzausschuss die Mittel für den Ausbau der Landesstraße 2310 in Wertheim in Höhe von 1,671 Millionen Mark bereitgestellt werden, damit 1972 der Bau der Brücken über die Tauber und über die Eisenbahnlinie Werthelm-Miltenberg begonnen werden kann. Diese gute Nachricht aus Stuttgart krönt die intensiven Bemühungen von Bürgermeister Scheuermann sowie von Stadträten und Abgeordneten mit Erfolg, doch noch eine Änderung des Beschlusses zu erreichen, der für 1972 die Kürzung der Mittel für den Straßenbau in Wertheim vorsieht. Durch diese Entscheidung bleibt der Stadt die umstrittene Notlösung mit einer Behelfsbrücke über die Tauber erspart.

• ? wird im Boxtaler Gewann »Kesslersrain« ein Aussichtsturm fertiggestellt, der über den Waldparkplatz »Fichte« zu erreichen ist. Vom 9,50 Meter hohen Turm hat man über die Wälder um Boxtal hinweg einen weiten Blick in das Maintal und auf die Nachbargemeinden. Der Turm wird von der Wertheimer Holzbaufirma Dobslaff erstellt.

• ? fordert ein Verkehrsunfall zwischen Marktheidenfeld und Lengfurt eine Tote und sieben, zum Teil schwer Verletzte. Der Fahrer eines Homburger Autos in Richtung Lengfurt gerät auf die linke Straßenseite und stößt mit hoher Geschwindigkeit mit einem entgegenkommenden Fahrzeug aus dem Kreis Gemünden frontal zusammen.

Siegfried Albert