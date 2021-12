Vor 50 Jahren

Im Dezember 1971?

Die Landesbühnenaufführung "Neues vom Räuber Hotzenplotz" geht in der Aula des Berufsschulzentrums im Lärm unter.

Am 3. Dezember 1961 fällt nämlich die Entscheidung bei der Bürgermeisterwahl in Wertheim: Karl Josef Scheuermann, damals 34 Jahre alt, wird mit großer Mehrheit auf die Dauer von acht Jahren zum Nachfolger von Carl Roth gewählt. Vorausgegangen ist ein erster Wahlgang, bei dem keiner der acht Kandidaten die 50-Prozent-Hürde überspringt. Die Mitbewerber von Bankoberinspektor Scheuermann sind Gerdt Vogt (1706 Stimmen), Theo Gießelmann (1160 Stimmen), der Freiburger Herbert König (407 Stimmen), der Mannheimer Ludwig Zimmermann (56 Stimmen), Martin Leonhard aus Heidelberg (20 Stimmen) und Helmuth Donath aus Lindelbach (18 Stimmen). Beim zweiten Wahlgang geht Scheuermann gegen Vogt mit 63,3 Prozent als Sieger hervor. Vogt bekommt nur 35 Prozent.

• ?schreibt WZ-Mitarbeiter Hans Dieter Schmidt nach der Aufführung von Otfried Preusslers Kinderstück »Neues vom Räuber Hotzenplotz« durch die Badische Landesbühne: »Räuber Hotzenplotz wurde zur Lärmorgie!« Die Vorstellung habe am Nikolaustag vor einem lärmenden, zuweilen ohrenbetäubend schreienden Kinderpublikum stattgefunden. »Wer in den hinteren Reihen saß, verstand kein Wort mehr von der Bühne, und viele Kinder bekamen den Handlungszusammenhang nicht mit«, stellt der Autor fest. Zwar gingen Kinder im Theater mit besonderem Elan mit, vergäßen aber auch oft, dass außer ihnen selbst noch andere da sind. Schmitt rügt, dass einige auf dem Beleuchtungsturm auf der Bühne herumklettern konnten. Die Schauspieler hätten ihr Bestes gegeben, wenn auch jede feinere Nuance im Lärm unterging.

• ? kann das Ergebnis der letzten Zahnuntersuchung der Schüler der Grund- und Hauptschule in Hundheim als erfreulich bezeichnet werden, da die Prozentzahl der Zahnbeanstandungen von 27 auf 22 Prozent heruntergeht. Von den Kleinsten des ersten und zweiten Schuljahrs erhält keiner eine Benachrichtigung für den Zahnarzt, drittes und viertes Schuljahr schneiden mit 36 Prozent am schlechtesten ab. Es gibt dort Kinder, die 1971 überhaupt noch nicht beim Zahnarzt waren und infolgedessen vom Schulzahnarzt ermahnt werden müssen. Hier könne man den Eltern den Vorwurf nicht ersparen, zu wenig Sorgfalt aufgewendet zu haben. Auch wird von Schulzahnarzt Schmitthelm noch auf die Schädlichkeit der »Dauerlutscher« hingewiesen.

• ? sichert sich der SV Wertheim nach einem 2:1 im Lokalderby auf dem Taubersportplatz gegen den SC Viktoria Wertheim den zweiten Tabellenplatz in der II. Amateurliga Odenwald. Ein Eigentor der Gäste verhilft dem SV zum Sieg. Die Viktorianer gehen bereits in der fünften Minute durch Weiß in Führung. Nachdem Lange für Viktoria in der 35. Minute frei vor dem Tor vergeben hat, erwischt im Gegenzug Jung einen von Kopejsko geflankten Ball fast auf der Torlinie und erzielt den Ausgleich. Im zweiten Durchgang, passiert Gores in der 84. Minute ein Eigentor, das den Gastgebern das 2:1 bringt.

