Vor 50 Jahren

Wertheim 24.11.2021

Beim Bahnübergang Tauber-Brücke in Wertheim haben die Umbauarbeiten für eine elektrische Schrankenregelung begonnen. Noch vorhanden ist das alte Schrankenwärterhäuschen.

Einstimmig werden per Akklamation Kurt Lutz (CDU) und Karl Leiß (SPD) wieder und Wendel Dreikorn (FWV) als Nachfolger von Gregor Gassner neu zu Bürgermeister-Stellvertretern gewählt. Fraktionsvorsitzende sind bei der CDU wieder Kurt Lutz, bei der SPD neu Willy-Kurt Sommer (bisher Karl Leiß) und bei der FWV erneut Wendel Dreikorn. Die neu gewählten Stadträte sind Günter Friedrich (SPD), Otmar Fritz (CDU) Bruno Kober (CDU), Gertrud Löber (CDU), Gernot Schulz (SPD) und Gerhard Wilhelm (FWV).

• ? verurteilt das Amtsgericht Wertheim einen 27 Jahre alten Würzburger wegen Betrugs in Tateinheit mit unberechtigter Führung eines Doktortitels zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr, die für vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird. Ferner hat er eine Geldbuße von 1000 Mark zu zahlen. Der Angeklagte hatte als Abonnentenwerber eines Zeitschriftenverlags in Wertheim in 19 und in Kreuzwertheim in sieben Fällen unter falschen Angaben Jahresabos abgeschlossen und Darlehen erschwindelt. Wegen eines Verkehrsunfalls, bei dem seine Frau und seine Eltern getötet worden seien, sei er so schwer verletzt worden, dass er seinen Arztberuf nicht mehr ausüben könne. Die »Misere« fing damit an, dass er als Inhaber eines Lebensmittelgeschäfts Konkurs anmelden musste und 10.000 Mark Schulden hinterließ.

• ? wird der Neubau der Druckerei Hinckel, Inhaber Werner Götze, mit einer kleinen Feier auf dem Wartberg seiner Bestimmung übergeben. Götze geht auf die Geschichte der Druckerei ein, die sich lückenlos bis 1718 verfolgen lässt, nachdem die ersten Druckerzeugnisse in Wertheim schon 1524 hergestellt wurden. Götze versichert, er sei bestrebt, die 253 Jahre alte Tradition der Druckerei im Neubau weiterzuführen, in dem alle Voraussetzungen für einen weiteren Aufschwung gegeben seien. Er dankt der Belegschaft, die durch ihren Fleiß und ihr Können den Rückhalt und die Zuversicht zum Neubau gaben, der Stadt Wertheim, die das Baugelände zur Verfügung stellte und allen am Bau beteiligten Firmen und der Bank.

• ? nimmt die elektrische Schrankenregelung mit Blinklichtanlage am Bahnübergang Tauber-Brücke in Wertheim greifbare Formen an. Die Anlage soll über eine elektronisch gesteuerte Fernsehanlage für etwa 250.000 Mark bedient werden. Weiterhin ist geplant, die beiden anderen Schranken (Richtung Lauda und Main-Tauber-Halle) zu einer Schranke zusammenzulegen.

Dies ist in Zusammenarbeit mit der Stadt geplant, die dafür allerdings noch keine Zustimmung gegeben hat. Die örtlichen Verhältnisse brächten nämlich einen erheblichen Kostenaufwand mit sich, weil ein großer Teil des Knackenbergs abgetragen werden müsste, um diesen Plan zu verwirklichen.

Siegfried Albert