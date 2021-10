Vor 50 Jahren

Im Oktober 1971?

Ersa-Firmengründer Ernst Sachs (links) und sein Sohn Ernst Sachs jun.

Die Firma wurde am 18. November 1921 von Ernst Sachs Senior in Berlin gegründet und ist seit 1945 in Wertheim ansässig. Zunächst konnte am Bahnhof eine Baracke gemietet werden, 1949 begann man mit dem Neubau des Betriebs in der Ferdinand-Hotz-Straße und 1961 errichtete man einen neuen Betrieb in Bestenheid, der bis 1971 bereits zweimal auf eine Fläche von 13 500 Quadratmeter erweitert wurde. Dem 1890 geborenen Firmengründer steht seit 1953 sein Sohn, Diplom-Ingenieur Ernst Sachs jun., zur Seite. Zu den Feiern gehört auch ein »Abend beim Frankenwein« in der Main-Tauber-Halle unter Mitwirkung von Heinz Schenk und Lia Wöhr, dem Chor der Wolfsschlucht-Concordia, Akkordeonweltmeisterin Christa Behnke, Jodlerkönig Franzl Lang und der Tanzkapelle Sun-Rise-Combo aus Kitzingen. • ? beginnt am ersten Oktoberwochenende die Wertheimer Michaelismesse bei strahlendem Herbstwetter und mit dem üblichen Zeremoniell: Die Kapelle Hartmann spielt an einigen Plätzen den Schützenruf, die Schützen ziehen zum Rathaus und dort wird nach kurzen Ansprachen von Bürgermeister Scheuermann und Oberschützenmeister Fritz durch den »Herold« Eberhard Herbach vom Pferd aus die Marktrechtsurkunde von 1822 verlesen.

Dann bewegt sich ein farbenprächtiger Festzug vom Rathaus über den Marktplatz zum Messegelände. In diesem sind vertreten: Schützengesellschaft Wertheim, Reit- und Fahrverein Wertheim, die Trachtenvereine Oberndorf, Glasofen, Mainaschaff und Straßbessenbach, Festwagen der Schlossbrauerei Bronnbach und des Rosenberg'schen Weinguts Kreuzwertheim, Bürgermeister und Gemeinderat, die Trachtenkapelle Hartmann und der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr.

• ? dankt Bürgermeister Karl Josef Scheuermann nach dem Festumzug besonders der Trachtenkapelle Hartmann, die wieder an fünf von acht Messetagen spielt. der Bieranstich gelingt ihm problemlos. Oberschützenmeister Otmar Fritz versichert, dass das Festbier »mundig und süffig« sei und es in sich habe. Nennenswert ist auch der Vergnügungsparks, dessen Jupiter-Riesenrad schon von weitem sichtbar ist.

Neben so bewährten Fahrgeschäften wie Kettenflieger, Autoskooter, Skilift und Kinderkarussells, ist auch ein »Tigerhai« vertreten sowie ein »Telecombat«, ein Verkehrsgarten und eine Calypsobahn. Schieß- und Sporthallen, eine Warenausspielung sowie die »Ladenstraße« mit rund 60 Ständen runden den Vergnügungspark ab.

Siegfried Albert