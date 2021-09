Vor 50 Jahren

Im September 1971?

Durch eine Ölsperre und Ölbindemittel gelingt es der Feuerwehr, ausgelaufenes Öl in der Tauber aufzufangen.

Den Weg der SPD von der Gründung 108 Jahre zuvor bis 1971 zeigt Bundesfinanzminister a. D. Alex Möller in seiner Festansprache auf. Dabei tritt er auch der falschen Behauptung entgegen, die SPD hätte in der Weimarer Republik die Mehrheit gehabt und versagt, als sie an der Regierung war. Ortsvereinsvorsitzender Gernot Schulz zeigt die Entwicklung der SPD in Wertheim in den vergangenen 50 Jahren auf. Nach Möllers Rede werden sechs Mitglieder für 44 bis 67 Jahre Mitgliedschaft geehrt: Bernhard Weidt (67), Lorenz Dreikorn (61), Franz Mayer (50), Wilhelm Schönleber (50), Jakob Welzbacher (50) und Heinrich Rücker (44). 21 Mitglieder erhalten für 25 Jahre Mitgliedschaft die silberne Ehrennadel. Zum Jubiläum gratulieren auch CDU-Vertreter wie Landrat Bruno Rühl, Kreisvorsitzender Werner Rössy und Stadtrat Karl Lutz. Vor der Feier hat sich Alex Möller ins Goldene Buch der Stadt Wertheim eingetragen.

• ? wird das Fürstlich-Löwenstein-Wertheim-Rosenbergsche Weingut aus Kreuzwertheim bei der Feier des Fränkischen Weinbauverbands zur 1971-er Weinprämiierung in der Kelterhalle des Mainfränkischen Museums Würzburg mit drei Gold-, drei Silber- und einer Bronze-Medaille ausgezeichnet. Gold gibt es für Kreuzwertheimer Rentberg Silvaner (1970), Bronnbacher Kemelrain, Müller-Thurgau, Spätlese (1970) und Homburger Kallmuth, Silvaner, Auslese (1967). Für den Bronnbacher Kemelrain, Perle, Kabinett (1970), den Homburger Kallmuth, Scheurebe, Kabinett (1969) und den Lengfurter Oberrot Frühburgunder (1970) erhält das Weingut je eine Silbermedaille. Schließlich holt man mit dem 1970-er Homburger Kallmuth, Silvaner, Kabinett, noch einen Bronzepreis.

• ? werden Feuerwehr und Polizei verständigt, dass auf der Tauber eine Ölschicht schwimmt. Die Herkunft des Öls kann schnell festgestellt werden: Aus einem Wasserkanal der Papierfabrik Gassner, in dem eine Turbine angetrieben wird, gelangt es in den Fluss. Von der Feuerwehr wird unter der Leitung von Oberlöschmeister Wilhelm Weber mit dem Ölschadenfahrzeug, Tanklöschfahrzeug und dem Schlauchboot vor dem Kanal eine Ölsperre errichtet und Ölbindemittel auf die Wasseroberfläche aufgebracht. Eine weitere Ölsperre errichtet die Feuerwehr beim »Messbrückle«. Innerhalb weniger Stunden gelingt es der Feuerwehr, das Öl zu binden, so dass die Tauber wieder sauber ist.

• ? wird der Fahrer eines Personenwagens mit Mosbacher Kennzeichen verletzt, als er auf der Landesstraße 506 am Ortseingang von Reicholzheim mit seinem Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern gerät. Er kommt von der Straße ab und prallt gegen einen Obstbaum. Das Fahrzeug wird total beschädigt. Als Ursache gibt die Polizei überhöhte Geschwindigkeit an. i

Siegfried Albert