Vor 50 Jahren

Reicholzheims Bürgermeister Stang (links) nutzt den Trimm-Pfad bei der Lackenquelle. Mit dem Schiff "Roland" geht es bei der Stadtranderholung nach Miltenberg.

? ist zur Monatsmitte auch "Halbzeit" bei der Stadtranderholung des Stadtjugendrings Wertheim. Laut Pfarrer Karl Schwindt, der die erste Woche leitet, sind die Teilnehmerzahlen steigend. So sind beim Sport- und Spieltag auf dem Taubersportplatz 210 Kinder, die unter der Leitung von Bernhard Spielmann und Thomas Wettengel vom Turnverein Wertheim sportliche und unterhaltsame Wettbewerbe austragen. Mehr als 200 Kinder fahren mit dem Passagierschiff "Roland" nach Miltenberg. Die Verpflegung der Kinder wird von verschiedenen Gaststätten übernommen, aber auch Schwindts Ehefrau kocht für über 200 Kinder im Melanchthonstift Hühnerfrikassee mit Reis und Erbsen. Die Kinder zahlen eine Mark für das Mittagessen.

? lädt das Staatliche Forstamt Wertheim Bürgermeister und Gemeinderäte sowie Hoteliers und Gastwirte der Gemeinden Reicholzheim und Bronnbach zu einer "erholsamen Stunde" an der neuen Naherholungsanlage "Lackenquelle" im Bronnbacher Staatswald ein. Mit relativ bescheidenem Aufwand, so Oberforstrat Löwe, habe man diese Anlage ausgebaut. Löwe übergibt die Anlage, zu der eine Feuerstelle, ein Pavillon, ein "Trimm-Pfad" und ein Kneipp-Bad gehören, in die Obhut der Allgemeinheit mit dem Wunsch, dass sie vielen Menschen Freude und Erholung bringen möge. Die Naherholungsanlage "Lackenquelle" kann von Vereinen oder Gesellschaften für Feste genutzt werden, wenn sie sich vorher beim Staatlichen Forstamt anmelden. Sie müssen lediglich eine kleine Gebühr für das benötigte Brennholz bezahlen, das von der Forstbehörde angeliefert wird.

? fordert ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 2310 in der Ortsdurchfahrt Bestenheid zwei Schwerverletzte. Wegen zu hoher Geschwindigkeit gerät ein Sportwagen, der aus Richtung Grünenwört kommt, in der leichten Rechtskurve bei der Tankstelle Popp ins Schleudern und stellt sich auf der linken Fahrbahnhälfte quer. Dabei stößt er mit einem entgegenkommenden Personenwagen zusammen. Die Fahrerin dieses Wagens und ein Mitfahrer müssen mit erheblichen Verletzungen ins Wertheimer Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entsteht hoher Sachschaden.

alsi