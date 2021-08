Vor 50 Jahren

Im August 1971?

Wertheim 04.08.2021 - 00:00 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bei Urphar muss ein Segelflugzeug notlanden.

Ziel der ganzen Aktion ist es, zunächst einen geeigneten 40 mal 40 Meter großen Festzeltplatz für das Feuerwehrmusikfest Ende August zu schaffen und zum zweiten einen kleinen Sportplatz, der auch als Schulpausenhof genutzt wird.

Zuerst wird der alte kleine Sportplatz vor der Turnhalle mit einem Pflug aufgerissen. Eine Kolonne Freiwilliger muss die Steine auslesen, weil danach riesige Mengen von rotem Brechsand eingeebnet werden, bevor eine Aschaffenburger Firma mit der Arbeit beginnen kann. Den Platz schließt eine Sprunggrube im südöstlichen Ende ab, die in Eigenleistung durch Turnvereinsmitglieder geschaffen wird. Bis tief in die Nacht hinein dauern die Arbeiten an, die unter Scheinwerferbeleuchtung von Autos beendet werden.

• ? wird Oberschulrat Erich Schwender aus Wertheim anlässlich einer Dienstbesprechung für 40-jährige Tätigkeit im öffentlichen Dienst und treu geleistete Arbeit geehrt. Oberregierungsschuldirektor Speck vom Oberschulamt Nordbaden überreicht ihm die Ehrenurkunde und übermittelt den Dank des Ministerpräsidenten Filbinger und des Präsidenten vom Oberschulamt Nordbaden. Der 62-jährige Erich Schwender wurde nach Studium und Ausbildung 1951 nach Wertheim versetzt. Nach kurzer Tätigkeit an der Volksschule half er beim Aufbau der Mittelschule, für den er sich vor allem über die Lehrerverbände einsetzte.

1963 bestand er die Fachgruppenprüfung für Deutsch und Geschichte mit Staatsbürgerkunde, wodurch er sich die Befähigung zum Mittelschul- und Gymnasiallehrer erwarb. Im April 1965 wurde Erich Schwender zum Kreisschulrat für den Landkreis Buchen ernannt, im Juli 1968 erfolgte seine Berufung zum Leiter des Staatlichen Schulamts in Tauberbischofsheim.

• ? landet in der Nähe des Urpharer Campingplatzes auf einer Wiese am Main ein Segelflugzeug. Der Pilot Richard Schaffner aus Malsch bei Heidelberg hat diese Notlandung vornehmen müssen, weil die thermischen Aufwinde gefehlt haben. Das Segelflugzeug vom Typ Ka 8 bleibt unbeschädigt, auch Fremdschaden entsteht nicht. Der Pilot verständigt sofort seine Fluggruppe, die ihn und das Segelflugzeug abholen.

Er hatte sich einen 50-Kilometer-Überlandflug vorgenommen. Zahlreiche Schaulustige, vornehmlich Jugendliche, haben sich gleich nach der Landung eingefunden. Später wird das Flugzeug mit einem Fahrzeug abgeholt.

• ? gibt es bei einem Verkehrsunfall in Kreuzwertheim sehr hohen Sachschaden, aber zum Glück keine Verletzte. Aus Unachtsamkeit ist der Fahrer eines von Unterwittbach kommenden Lastkraftwagens auf einen anderen Lastkraftwagen aufgefahren, der an der Ortsausfahrt rechts am Straßenrand abgestellt war.

Siegfried Albert