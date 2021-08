Vor 50 Jahren

Im August 1971?

Wertheim 02.08.2021

Kindergartenschwester Frieda Bender beim Spiel mit den Kleinen des Sonderrieter Kindergartens.

Man solle noch abwarten, meinen die Diskussionsredner. Gegen die Eingemeindung spricht sich vor allem Gemeinderat Hagmaier aus. Er sehe darin keine Vorteile. Die bisherige Gemeindeverwaltung habe gut gearbeitet, und die Gemeinde Waldenhausen habe in den vergangenen 20 Jahren alles geschaffen, was der Bürger brauche. Man solle die Eingemeindung nach Wertheim solange wie möglich hinausschieben.

• ? feiert man in Hundheim drei Tage lang das 90. Stiftungsfest des Gesangvereins. Der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Külsheim unter der Leitung von Konrektor Fries führt den Festzug am Sonntag an. Beteiligt sind auch die Musikkapellen von Steinbach und Hundheim, die Gesangvereine von Uissigheim und Wertheim-Eichel, die Hundheimer Feuerwehr und der Sportverein. Im Festzelt spielen dann der Spielmannszug und die Musikapelle Steinbach, worauf ein Liedvortrag des Gesangvereins Uissigheim unter der Leitung von Oberlehrer Daniel folgt.

Am Montag beginnt das Kinderfest unter Leitung von Oberlehrer Hellmuth Winkler. Buben und Mädchen wetteifern beim Puddingessen, Luftballonaufblasen und anderen Belustigungen. Für die Größeren ist auch ein Luftgewehr-Schießstand aufgebaut worden. Als Scharfschütze erweist sich Klaus Erbacher, der mit drei Schuss 28 Punkte erreicht.

• ? hat sich fast die gesamte Gemeinde Sonderriet beim Kindergarten versammelt, um dort das »Sommerfest unter grünen Zweigen« mitzufeiern, zu dem Schwester Frieda Bender eingeladen hat. Bürgermeister Kraft weist bei der Begrüßung darauf hin, dass man sehr viel von der Gemeindereform zur Stärkung der Verwaltungskraft der Gemeinden rede. Dieses Fest diene dazu, die Finanzen des Kindergartens zu stärken. Der Chor des Gesangvereins unter der Leitung von Norbert Ballweg, ein Flötenchor und ein Posaunenchor unter der Leitung von Walter Baumann leiten das Fest musikalisch ein. Dann geben die 33 Kinder mit Spielen, Reigen und Liedern einen Einblick in die Jahresarbeit des Kindergartens.

• ? fordert ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 27 bei Großrinderfeld einen Toten, vier Schwer- und zwei Leichtverletzte. Der Fahrer eines mit zwei Bundeswehrsoldaten besetzten Autos überholt von Gerchsheim kommend kurz vor dem Ort einen anderen Wagen, gerät in einer unübersichtlichen Kurve auf die linke Straßenseite und stößt dort mit einem Auto zusammen, in dem zwei Ehepaare und ein Kind sitzen.

Der Beifahrer wird getötet und der Fahrer schwer verletzt. Im anderen Fahrzeug gibt es drei Schwer- und zwei Leichtverletzte.

Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 10 000 Mark geschätzt.

Siegfried Albert