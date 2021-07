Vor 50 Jahren

Im Juli 1971?

Teilnehmer der Besichtigung beim Rundgang durch den Wertheimer Schlachthof.

Kurz wird der Sendebetrieb aufgenommen, um die nötigen Probemessungen vorzunehmen.

Noch immer fehlt indes die erforderliche Stromzuleitung zum Umsetzer, die erst sechs Wochen später gelegt werden kann.

Für die Versuchssendungen benutzt man zwei fahrbare Notstromaggregate. Etwa 15 Techniker sind an dem 50 Meter hohen Schleuderbetonmasten bei der Arbeit.

Mit Seilwinden werden die Antennenanlagen für Empfang und Sendung - jeweils zwei pro Fernsehprogramm - am Mast hochgehievt. In schwindelnder Höhe von 38 bis 49 Metern werden die Antennen montiert. Der Umsetzer versorgt Reicholzheim und Bronnbach. Seitens der Bundespost hofft man, 1971 auch noch den Umsetzer Gamburg errichten zu können.

• ?besichtigen SPD-Ortsverein und SPD-Stadträte den Wertheimer Schlachthof. Man stellt fest, dass die Schlachtzahlen im Schlachthof gegenüber den Vorjahren rückläufig sind. Bürgermeisterstellvertreter Karl Leiß spricht nach der Besichtigung den Mitarbeitern des Schlachthofs seine Anerkennung für ihre Arbeit aus. Vor allem sei die vorbildliche Sauberkeit aller Anlagen und Räume anzuerkennen. Laut Schlachthofverwalter Vollmer werden jährlich etwa 10 000 Tiere geschlachtet.

Das Gros der Schlachtungen entfalle auf Schweine, das Großvieh (Rinder) stelle den Rest.

Hauptschlachttag sei der Montag, an dem stets rund 180 Schweine geschlachtet werden. Elf Metzger aus Wertheim und einige aus bayerischen Nachbargemeinden zählten zu den Dauerkunden.

• ? wird die Staatsstraße 2315 zwischen Hasloch und Kreuzwertheim einem Autofahrer aus dem Landkreis Obernburg zum Verhängnis.

Wahrscheinlich wegen zu hoher Geschwindigkeit kommt das Fahrzeug auf der kurvenreichen Strecke von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Apfelbaum.

Keine Bremsspur zeigt die Reaktion des Fahrers, der sicher nichts von der Gefährlichkeit dieser Strecke wusste. Der Fahrer flüchtet.

• ? wie in allen größeren Städten der Bundesrepublik findet auch in Wertheim eine vom Kreisbauernverband Tauberbischofsheim veranstaltete »Schlepper-Aufklärungsfahrt« statt, durch die anlässlich des Deutschen Bauerntags in Kiel auf die Situation der Bauern aufmerksam gemacht werden soll.

Rund zwei Dutzend Schlepper fahren von der Mainspitze aus zunächst in den Stadtteil links der Tauber und dann durch die Brückengasse über den Marktplatz und durch die Rathaus- und Eichelgasse zum Verkehrskreisel, wo sich der Zug auflöst. Schlepperfahrten finden auch durch Boxberg, Lauda und Tauberbischofsheim statt.

Siegfried Albert