Vor 50 Jahren

Eine Wasserrutsche gehört zu den neuen Attraktionen im Freudenberger Badesee.

Der Kreis, der vorerst noch nicht Main-Tauber-Kreis heißt, wird noch um 15 Gemeinden des ehemaligen Landkreises Buchen vergrößert. Eine langwierige und lebhafte Debatte entzündet sich an der Frage, ob Tauberbischofsheim oder Bad Mergentheim Kreissitz werden soll. Die Entscheidung fällt in einer namentlichen Abstimmung. Von den 120 Abgeordneten, die sich an der Abstimmung beteiligten, sprechen sich 83 dafür aus, dass Tauberbischofsheim, wie im Reformgesetz vorgeschlagen, Kreissitz werden soll. Für Bad Mergentheim plädieren 36 Abgeordnete. Ein Abgeordneter enthält sich der Stimme. Anträge für einen Kreissitz Bad Mergentheim haben Abgeordnete der FDP/DVP der NPD und der CDU-Abgeordnete Gottlieb Frank eingebracht.

• ? hat die Brauerei Lutz ihre 85 Mitarbeiter und deren Angehörige zu einem »gemütlichen Feierabend« in das Gasthaus Krone in Homburg eingeladen. Im Mittelpunkt des Abends steht die Ehrung der beiden Mitarbeiter Julius Ehrenhain und Josef Steinbrecher (beide Kreuzwertheim) für 25-jährige Betriebszugehörigkeit und von weiteren 15 Mitarbeitern, die zwischen 10 und 21 Jahren bei der Brauerei Lutz tätig sind.

Wie Geschäftsführer Horst Müller berichtet, gelang es der Brauerei, den Absatz ihrer Biere im Spessart, Odenwald und Main-Tauber-Gebiet weiter zu steigern. Gegenüber einem Ausstoß von 25 000 Hektolitern vor einem Jahrzehnt werde 1971 ein Ausstoß von 100 000 Hektolitern erwartet. Laut Müller hat die Brauerei nach zweijähriger Bauzeit ihr neues Verwaltungsgebäude fertiggestellt und wird 1972 mit dem Bau einer Versandhalle und Füllerei beginnen.

• ? verzeichnet das Freibad in den Christwiesen mit 3800 verkauften Eintrittskarten einen absoluten Rekordbesuch zur Monatsmitte. Bei Temperaturen von 32 Grad Celsius in der Luft und 24 Grad Celsius im Wasser ist es mit dem Schwimmen in den überfüllten Becken nicht so gut bestellt. • ? wird im Freudenberger Badesee gerade noch rechtzeitig zu den heißen Tagen ein Sprungturm mit Ein- und Drei-Meter-Brett sowie eine Rutschbahn installiert. Außerdem wird eine künstliche Insel geschaffen, auf der sich die Schwimmer ausruhen können. Die Insel kann bei eventuellen Notfällen auch als Rettungsplatz verwendet werden. Rutschbahn und Sprungturm erfreuen sich schnell großer Beliebtheit. Durch die neuen Investitionen ist der Badesee noch attraktiver geworden. Freudenberg versucht, seinem Namen als staatlich anerkannter Erholungsort auch so alle Ehre zu machen.

