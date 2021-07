Vor 50 Jahren

Im Juli 1971?

Nach der Proklamation der neuen Weinkönigin (von links): Prinzessin Gertrud Haimann, Weinkönigin Mechthild Oetzel und Prinzessin Christa Wießmann, alle aus Reicholzheim.

Mit dieser Wahl trägt man einem Fest Rechnung, denn genau 20 Jahre zuvor wurde die Winzergenossenschaft Badisches Frankenland mit dem Sitz in Reicholzheim gegründet - im Gasthaus Traube, dem Elternhaus der neuen Weinkönigin. Bei der Weinprobe werden 20 Weine aus dem Taubergrund vorgestellt.

• ? werden die Gläubigen der katholischen Pfarrei St. Lioba im Hofgarten erstmals von einer Glocke zum Gottesdienst gerufen. Die Glockenbaufirma Gebrüder Bachert aus Bad Friedrichshall hat der Gemeinde eine zwei Zentner schwere Bronze-Glocke leihweise zur Verfügung gestellt. Ihr Geläut wurde mit den Glocken der Pfarrei in Eichel und des Mutterhauses im Hofgarten harmonisch abgestimmt.

In einer eigens geschaffenen Läuteordnung des Pfarrgemeinderats von St. Lioba wird bestimmt, dass die Glocke jeweils fünf Minuten vor Beginn eines Gottesdienstes geläutet wird. Das anderorts übliche Zeitläuten entfällt, weil es dem Ausschuss nicht mehr zeitgemäß erscheint. Der seit November 1969 stehenden Pfarrkirche fehlt jetzt nur noch eine Orgel, die das provisorische Harmonium bei der Gestaltung des Gottesdienstes, ablösen kann.

• ? wird die Freiwillige Feuerwehr Wertheim zu einem nicht alltäglichen Einsatz alarmiert. Auf der Autobahn Frankfurt - Würzburg hat sich ein Auffahrunfall ereignet. Ein mit vier Tonnen Farbe beladener Lastwagen aus Mainz ist vermutlich wegen Übermüdung des Fahrers auf einen haltenden Lastzug aufgefahren. Dabei wird der größte Teil der Farbenladung über die gesamte Fahrbahn geschleudert.

Die Feuerwehr Wertheim, die mit dem Tanklöschfahrzeug, Rüstwagen und Ölschadenfahrzeug anrückt, hat fünf Stunden lang zu tun, um die ausgelaufene Farbe zu beseitigen und die Fahrbahn zu reinigen. Personen werden bei diesem Unfall nicht verletzt, jedoch beläuft sich der Sachschaden auf rund 25 000 Mark. • ? ist es dem raschen Eingreifen und der guten Zusammenarbeit der Freiwilligen Feuerwehr aus Kreuzwertheim und Wertheim zu verdanken, dass der Dachstuhlbrand auf einem Anwesen in Kreuzwertheim keinen Großbrand auslöst. Durch die verschachtelte Bebauung und den unmittelbar neben dem betroffenen Haus liegenden Scheunen ist die Gefahr eines Übergreifens sehr groß. Unter der Leitung der beiden Kommandanten aus Wertheim und Kreuzwertheim bekämpfen die Wehren das Feuer mit einem C- und zwei B-Rohren. Um auch von innen an den Brandherd zu gelangen, werden drei Atemschutzgeräte eingesetzt. Über die Drehleiter versucht ein Trupp, das Feuer von oben einzudämmen. Trotz allem ist der Schaden beträchtlich.

