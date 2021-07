Vor 50 Jahren

Im Juli 1971?

Wertheim 12.07.2021 - 09:49 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Beim ersten Gemeindefest auf dem Wartberg gibt es auch eine Vorführung des Kindergartens.

An den Meisterschaften nehmen Sportler aus elf Vereinen teil. Beim Festakt in der Külsheimer Festhalle ehrt Bürgermeister Erhard Junghans verdiente Mitglieder.

Für 40-jährige aktive Mitgliedschaft werden Oskar Reinhart, Julius Blatz, Erhard Keller, Oskar Mai und Bundesvorsitzender Schnabel (Eisenbach) zu Ehrenmitgliedern ernannt. Oskar Mai erhält außerdem eine Urkunde über seine Ernennung zum Ehrenvorsitzenden. Die Ehrennadel in Silber für besondere Verdienste bekommen Albrecht Höfert, Johann Hernold sen. und Franz Wolpert. Für persönlichen Einsatz im Kunstradfahren werden Wilfried Hüllen, Resi Stemmler (1969 Bundesmeisterin im Kunstradfahren), Karlheinz Speer, Klaus Höfert, Hubert Würzberger, Peter Seitz und Bernhard Stemmler ausgezeichnet.

• ? soll nach der zweiten Besprechung der Bürgermeister des Verflechtungsbereichs in den 17 Gemeinden bald die Frage geklärt werden, ob sie sich direkt mit Wertheim verbinden oder erst mit anderen fusionieren und dann eine Verwaltungsgemeinschaft mit Wertheim eingehen. Dabei ist aber zu bedenken, dass Zusammenschlüsse nur genehmigt werden, wenn sie der Zielplanung der Regierung hinsichtlich der Gemeindegrößen entsprechen.

Die Aussprache zeigt recht unterschiedliche Auffassungen über den Weg, den man einschlagen sollte. So wirft Gemeinderat Kuhnmünch (Urphar) die Frage auf, ob Wertheim im Falle einer Eingemeindung ein neues Rathaus bauen werde, denn man könne doch den Bürgern die Fahrt zum jetzigen, das noch nicht einmal einen Parkplatz habe, nicht zumuten.

Bürgermeister Weimer (Kembach) betont: »Wir tendieren nach Wertheim. Wenn schon ein Fusion notwendig ist, dann sollte man sich gleich mit Wertheim verbinden und nicht zwei Schritte (Fusion mit anderen Gemeinden) tun, wo nur einer nötig ist«. Bürgermeister Landeck (Niklashausen) macht die Entscheidung seiner Gemeinde von der Schulfrage abhängig.

• ?findet im neuen Wertheimer Stadtteil Wartberg das erste Gemeinschaftsfest statt. Die Initiative dazu geht von Vikar Köser und dem Helferinnenkreis des Kindergottesdienstes aus. Einige hundert Wartberger und auch Gäste aus den umliegenden Orten kommen, um unter freiem Himmel mitzufeiern. Als Reinerlös kommt für die Anschaffung von Spielmaterial und -geräten für den neuen Kindergarten eine ansehnliche Summe zusammen. Der Festtag auf dem freien Platz bei der Glaserei Götz beginnt mit einem Feldgottesdienst, den Vikar Köser hält. Der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Wertheim wirkt dabei mit. In den kurzen Spielszenen der Jungscharmädchen, des Kindergottesdienstes, Hermann Feists, sowie in der Predigt des Vikars geht es um die Mitarbeit der Laien in der Kirche.

Siegfried Albert