Vor 50 Jahren

Als erster unterzeichnet Hundheims Bürgermeister Rudolf Bundschuh die Eingemeindungsurkunde, rechts Bürgermeister Erhard Junghans (Külsheim).

Der feierliche Akt der Eingemeindung findet im Rathaus von Hundheim statt, das ein Jahr zuvor eingeweiht worden ist.

Der Hundheimer Bürgermeister Rudolf Bundschuh, dessen Amtszeit am 30. Juni endete, stellt dabei fest: »Der heutige Tag ist ein entscheidender Wendepunkt in der Geschichte der beiden Orte.« Külsheims Bürgermeister, MdL Erhard Junghans, erinnert daran, dass Hundheim schon im Mittelalter zu Külsheim gehörte.

Junghans versichert, dass in der Verwaltung von Hundheim keine radikalen Änderungen vorgenommen würden, sondern man werde nach und nach die für eine gute Betreuung der Bürger notwendigen Änderungen treffen. Fachleute aus Külsheim würden Sprechstunden in Hundheim halten.

• ?feiert der Turn- und Sportverein Sonderriet sein zehnjähriges Bestehen Die Sonderrieter möchten ihren Sportverein nicht mehr missen, betonen Vorsitzender Manfred Schindler und Bürgermeister Martin Kraft. In einem Rückblick auf die ersten zehn Jahre seit der Gründung am 30. November 1961 dankt Schindler allen Förderern. Jetzt sei man über die Anfangsschwierigkeiten hinweggekommen.

Besonderer Dank gelte der Gemeinde Sonderriet für die Überlassung von Sportplatz, Turnsaal und Duschanlage. Mit den befreundeten Sportkameraden des SG Mannheim werden Ehrengeschenke ausgetauscht.

Der Vorsitzende überreicht den Mannheimern einen Wimpel und eine Erinnerungstafel. Harald Edinger von der SG Mannheim revanchiert sich mit einem neuen Fußball für den TSV Sonderriet. Zum Festprogramm gehören ein Pokalturnier, ein Kindernachmittag und ein Spiel der AH des TSV Sonderriet gegen den SV Wertheim und ein Tanzabend im Festzelt mit der Kapelle Twilights.

• ? ist der Mörder der im Mai im Main bei Wertheim tot aufgefundenen französischen Studentin immer noch nicht gefunden. In einer weiteren XY-Sendung geht Eduard Zimmermann noch einmal auf den Fall ein.

Außer den in der offiziellen Fahndung gestellten Fragen macht er bekannt, dass der Hohlblockstein, mit dem die Tote versenkt worden war, von einem Lagerplatz an der Maintalstraße in Homburg stammen soll.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die dort in der Nacht zum 20. Mai verdächtige Personen beobachtet haben.

