Vor 50 Jahren

Main-Tauber-Kreis 23.06.2021

Die Wappen der beiden fusionierenden Landkreise, links das des Kreises Tauberbischofsheim. Foto: Repro: Siegfried Albert

? feiert der Gesangverein 1881 Kreuzwertheim drei Tage lang sein 90-jähriges Bestehen. Der Verein, der auf eine bewegte Geschichte zurückblicken kann, bildete sich im Jahr 1934 aus den beiden bestehenden Vereinen Harmonie und Eintracht. Der ältere dieser beiden Vereine war die Harmonie, die am 5. Dezember 1881 im Gasthaus Sonne von 14 sangeslustigen Männern aus der Taufe gehoben wurde. Vornehmste Aufgabe war nach der Satzung des Vereins die Pflege der Geselligkeit und die Ausbildung im Gesang. Bei der Einweihung der Mainbrücke im Jahr 1882 beteiligte man sich zum ersten Mal mit einem größeren Männerchor. Das Festprogramm 1971 beginnt mit einem Konzertsingen und anschließendem Tanzabend mit der Kapelle Hartmann. Außerdem gibt es einen Kindernachmittag, einen ökumenischen Wortgottesdienst in der Festhalle, ein weiteres Konzertsingen und einem Sommernachtsball.

? wird bereits deutlich, dass durch die Vereinigung der beiden Landkreise Tauberbischofsheim und Mergentheim zum 1. Januar 1973 ein neuer Großkreis mit Tauberbischofsheim als Verwaltungssitz entstehen wird. Wenn sich diese beiden Kreise und einige Randgebiete zusammenschließen, entsteht der Tauberkreis als Großkreis mit etwa 140.000 Einwohnern. Er bietet nach dem Urteil objektiver Betrachter die Voraussetzungen und die Gewähr, dass die Verwaltung sich modernen Lebensverhältnissen anpassen und bürgernah arbeiten kann. Für die Kommissionen, die diesen Reformvorschlag ausarbeiteten, war maßgeblich, dass beide Landkreise in ihrer geschichtlichen Entwicklung, nach ihrer Bevölkerungs- und Wirtschaftsstruktur sehr ähnlich sind.

? gibt es noch die Röntgenreihenuntersuchung auf Lungentuberkulose, die im Landkreis Tauberbischofsheim nach 1958, 1962 und 1966/67 zum vierten Mal läuft. Ein Schirmbildtrupp des Regierungspräsidiums Nordbaden fährt mit einem Röntgen-Bus von Süden nach Norden durch die einzelnen Gemeinden. Die Teilnahme an dieser Untersuchung ist nach einem Gesetz des Landes Baden-Württemberg für jeden Staatsbürger ab dem 14. Lebensjahr Pflicht. Neu ist die Verbindung mit einer Diabetes-Untersuchung. Eine Gefährdung der Gesundheit durch Röntgenstrahlen, die von vielen befürchtet wird, kann nach eingehenden wissenschaftlichen Untersuchungen laut Gesundheitsamt durchweg verneint werden. Die bei einer Schirmbilduntersuchung auftretende Strahlenbelastung sei so minimal, dass sie praktisch nicht ins Gewicht falle. Trotz des erheblichen Rückgangs der Sterblichkeit bei Tuberkuloseerkrankungen sei die Lungenkrankheit immer noch eine ernsthafte Gefahr für die Volksgesundheit.

? will auf der Landesstraße 2310 ein Pkw, der aus Richtung Urphar kommt, nach links in Richtung Bettingen abbiegen und stößt dabei mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Drei Personen werden bei diesem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden.

alsi