Vor 50 Jahren

Der Erweiterungsbau der Firma Zitzmann ist durch eine "Brücke" mit dem alten Betriebsgebäude verbunden. Foto: Repro: Siegfried Albert Erheblich beschädigt wird dieser VW Käfer bei einem Unfall zwischen Kreuzwertheim und Hasloch.

? lädt der Wertheimer Stadtjugendring den Bürgermeister, die Stadträte und die interessierten Jugendlichen zu einer Aussprache zum Thema "Jugendhaus" ein. Im voll besetzten Saal vom "Waldhaus" legt Bürgermeister Karl-Josef Scheuermann die Gründe dar, warum in den nächsten zwei bis drei Jahren mit der Einrichtung eines Jugendhauses in Wertheim nicht zu rechnen ist. Scheuermann habe sich "im Namen der Menschlichkeit" entschlossen, den kriegsbeschädigten Mieter der in Frage kommenden Räume im ehemaligen Bestenheider "Haus Sonneck" trotz erfolgter Kündigung nicht mit Gewalt aus seiner Wohnung entfernen zu lassen. Zudem habe die Bauleitung der für das Bildungszentrum zuständigen Firma den großen Raum, der den Hauptraum des Jugendhauses darstellen sollte, für sich beansprucht. Scheuermann sieht als Möglichkeit das Freiwerden der noch von der Realschule genutzten Räume im alten Krankenhaus, wenn der erste Abschnitt des Baus des Bildungszentrums abgeschlossen ist.

? hat die Bestenheider Firma Alfi Carl Zitzmann durch einen Neubau, der in neun Monaten erstellt wurde und rund 1,1 Millionen Mark kostete, ihre Betriebsfläche um 50 Prozent auf rund 10.000 Quadratmeter erweitert. Der Neubau wird mit einer Betriebsfeier im neuen Kantinenraum seiner Bestimmung übergeben. Laut Fabrikant Walter Zitzmann hat der Neubau eine grundlegende Umgestaltung des gesamten Betriebes zur Folge, die noch im Gange ist. Zitzmann erläutert, dass im Kellergeschoss die Zulieferteile für die Produktion der Isoliergefäße gelagert werden, im Erdgeschoss seien Fertiglager, Versand und Kundendienstabteilung, im ersten Obergeschoss die Montage und im zweiten Stock Kantine und Lagerräume. Der Neubau hat 800 Quadratmeter Grundfläche. Bankdirektor Ernst Kritzler von der Volksbank Wertheim gratuliert dem Alfi-Werk zu diesem Erweiterungsbau. Es zeige den Wunsch und den Willen von Walter Zitzmann, sich als mittelständischer Unternehmer zu behaupten. Ein weltbekanntes Produkt habe hier eine gut durchdachte Produktionsstätte erhalten.

? werden für die Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Boxtal, die am 20. Juni erfolgt, termingerecht zwei Kandidaten nominiert: Alois Gottschalk, bisheriger Bürgermeister, sowie Walter Schmitt, bisheriger Bürgermeister der Gemeinde Mondfeld. Der Wahlausschuss hat in einer öffentlichen Sitzung unter dem Vorsitz von Bürgermeister-Stellvertreter Ludwig Häfner den Vorschlägen zugestimmt. In einer Wahlversammlung am 16. Juni sollen sich beide Kandidaten den Wählern vorstellen und ihre Ziele erläutern.

? entsteht erheblicher Schaden, als sich zwischen Kreuzwertheim und Hasloch zwei Personenwagen streifen. Ein VW-Fahrer, der in der Fahrbahnmitte fährt, zwingt einen entgegenkommenden Amerikaner nach rechts gegen eine alte Weinbergmauer. Trotzdem reicht der Platz noch nicht, und die Fahrzeuge rammen sich. Der amerikanische Wagen wird an beiden Seiten, der VW Käfer an einer Seite beschädigt. Dem VW-Fahrer wird eine Blutprobe entnommen. alsi

