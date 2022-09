Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Jörg Paczkowski über Wertheims "außerordentliche Qualitäten"

Stadtentwicklung

Wertheim 22.09.2022

Jörg Paczkowski, ein Kenner der Wertheimer Stadtstruktur. Foto: Wolf Wiechert

Und die kleine Schar Interessierter kam gewiss auf ihre Kosten, denn Jörg Paczkowski, ein ausgewiesener Kenner der Stadtstruktur, gab engagiert einen spannenden Überblick über die Besonderheiten und die außerordentlichen Qualitäten der Stadt.

Dies umso mehr, als Wertheim von Zerstörungen während des Zweiten Weltkriegs knapp verschont blieb, ganz im Gegensatz etwa zu Rothenburg, dessen Altstadt zu einem Drittel zerbombt wurde und die vielen Touristen keineswegs original alte Gebäude wie in Wertheim bestaunen können. Es ging und geht also um die Zukunft der Vergangenheit.

Hier sind Stadtanlage und Natur zwischen Tauber und Main eine besondere Symbiose eingegangen, die es so nur noch selten gibt. Und das hat sich bis heute kaum verändert. Die Altstadt blieb im Kern erhalten, auch die historische Stadtsilhouette. Lediglich Anfang der siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts kam es zu größeren Eingriffen, die notwendig geworden waren, weil der Verkehr von der Mühlenstraße und zurück direkt über den Marktplatz brauste, dort zu wohnen kaum attraktiv war.

Unter Stadtbaumeister Hans-Herrman Lindloff wurde dann der Durchbruch an der Rittergasse Richtung Tauberbrücke vollzogen und damit der Marktplatz, ja die Altstadt überhaupt, vom Verkehr entlastet beziehungsweise ganz zur Fußgängerzone umgestaltet. Zu den Besonderheiten, die Wertheim ausmachen, gehört die Verstaffelung der Häuser entlang einer Straßenflucht, also die leichte Versetzung von Haus zu Haus, so dass dort mehr Licht ankommt.

Otto Modersohn, der ja in Wertheim oft gemalt hat, stellt diese Eigenheit sehr eindringlich dar, wie überhaupt die Maler gerade auch die bescheideneren Häuser und engen Gassen liebend gern zu ihren Motiven machten und geradezu faszinierend diese kleine Stadt verewigt haben. Und das Ganze unterhalb der staufischen Burg, die wie eine Glucke die Altstadt unter ihre Flügel nimmt.

