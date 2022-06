Von Steinmetzen, Kleinbauern und so manchem Fest

Hintergrund: Traditionen im Jahresverlauf der Freudenberger

Im Laufe des Jahres gab es an besonderen Fest- und Gedenktagen verschiedene Traditionen. Manche halten sich bis heute. Am Neujahrstag erhielten die Kinder von ihren Paten große Brezeln und »Wecke«. Die Wecke hatten eine längliche Form, in der Mitte waren sie durch einen Zopf geteilt, auf beiden Seiten war ein kleines Brezelchen eingebacken.

Schon lange gibt es in Freudenberg die Umzüge an den Fasnachtstagen im Dialekt »Fasent« genannt. Früher besuchten die Verkleideten dabei ihre Bekannten, von denen sie unter anderem Wein und Dürrfleisch bekamen. Am Aschermittwoch aß man »Heifekichli« (süße Krapfen) zum Mittagessen. Dazu gab es Kartoffelsuppe. Ein Traditionsgericht, dass es heute an diesem Tag noch in manchen Häusern gibt.

Teilweise noch gelebt wird die Wallfahrt nach Walldürn am Mittwoch nach Fronleichnam.

Manche Tradition sollte helfen, gut durch das Jahr zu kommen. So hieß es einst, verzichte man an Karfreitag auf Kaffee, so leide man das ganze Jahr über nie Durst. Für die Zeit des Gewitters galt die Regel: Die Schlafenden sollen schlafen, die Wachen sollen beten, den Reisenden wird es treffen. ()