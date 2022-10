Von Nordafrika auf den Reinhardshof

Hintergrund: Meister Automation GmbH

Die Firma Meister Automation GmbH, seit 2020 in einem neuen Bürogebäude mit Fertigungshalle auf dem Wertheimer Reinhardshof angesiedelt, versteht sich als Spezialist für Industrie- und Prozesstechnik. Meister Automation entwickelt mit 24 Mitarbeitern nach eigenen Angaben industrielle Elektroniklösungen wie Platinen und programmiert Rechner mit Überwachungs-, Steuerungs- und Regelfunktionen. Geschäftsführer Michael Oleynik sieht die Firma, die 1988 in Bestenheid von Ewald Deiring als Deiring GmbH gegründet und 2014 von MFT Meister Flow Technnology Holding GmbH & Co. KG - kurz Meister Group - mit Sitz in Wiesen im Landkreis Aschaffenburg übernommen wurde, auf Wachstumskurs. So solle der Jahresumsatz von zwei auf vier Millionen Euro gesteigert werden, nennt Oleynik eine Zahl. Eine automatische Feuerlöscheinheit im Miniformat, von der Firma Job GmbH in Ahrensburg entwickelt und von Meister Automation exklusiv vertrieben und an Anforderungen von Kunden angepasst wird. Das Besondere an der Minni-Löscheinheit: Sie wird direkt an oder in elektrischen Geräten installiert und löscht automatisch dort, wo der Brand ausbricht. Das System begrenze Reparaturkosten und vermeide komplette Neuanschaffungen, zudem werden so Anlagenstillstand vermieden, habe diese Brandschutzvermeidungslösung der Firma "das gute Wachstum im vergangenen Jahr beschert". Die Mini-Feuerlöscheinheit werde auch zukünftig "eine der meist nachgefragten Lösungen aus unserem Haus sein", sagt der Geschäftsführer. (gufi)