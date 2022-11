Von Freundschaft, Politik und kriminalistischem Spürsinn

Literatur: Wertheimer Leserinnen stellen bei unterhaltsamem Leseabend in der Stadtbücherei rund 60 Besucherinnen ihre Lieblingsbücher vor

Wertheim 14.11.2022

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Vor Beginn und nach dem Literaturabend entwickelten sich bei einem Glas Sekt lebhafte Gespräche, die alle Beteiligten offensichtlich während der langen Zwangspause vermisst hatten. Katja Schmitz übernahm die Begrüßung, und mit einem kurzen Auszug aus »Der Buchspazierer« eröffnete Andrea Schwitt-Graf den Leseabend.

Dekanin Wibke Klomb begann mit »Die Wut, die bleibt« von Mareike Fallwickl. »Mit meiner Generation hat die Emanzipation zwar nichts zu tun, aber wir kommen in diese Zeit und merken, wie kompliziert alles ist«, sagte Klomp.

Kompliziert und traurig

Auch der Inhalt ist kompliziert und traurig: Helene, Mutter von drei Kindern, steht plötzlich beim Abendessen auf, geht auf den Balkon und stürzt sich ohne ein Wort in den Tod. Die beste Freundin versucht, die Mutterrolle zu übernehmen. Die Beteiligten werden vor die schwere Aufgabe gestellt, Schock und Trauerbewältigung zu verarbeiten.

Gerlinde Ernst stellte mit ihrem Buch »ein simpler Eingriff« von Yael Inokai eine »sehr politische und gesellschaftskritische« Geschichte vor: Mit einem neuartigen medizinischen Eingriff sollen Frauen von ihren psychischen Störungen befreit werden. Meret ist Krankenschwester und assistiert bei den Operationen. Eindringlich und klug wird von ihren Zweifeln an den Eingriffen und ihrer Zuneigung zu ihrer Kollegin Sarah erzählt. Es geht um Ethikverständnis in der Medizin, Emanzipation, Liebe und Empathie.

Der Roman »Montedidio« von Erri de Luca, vorgestellt von Trudi Graf, ist ein Roman »über das Erwachsenwerden in schwierigen Zeiten«. Der 13-jährige Erzähler wächst arm, aber behütet in Neapel auf und ist Gehilfe in einer Schreinerei.

Ein Bumerang, Geschenk des Vaters, ist das Wertvollste, was er besitzt. Während er abends über den Dächern der Stadt damit übt, trifft er die gleichaltrige Nachbarin Maria, und es entspannt sich eine poetische Liebesgeschichte.

Skurril, typisch englisch, geht es in dem Roman »Donnerstagsmordclub« von Richard Osman zu, den Heike Gröger mitbrachte: Coopers Chase, eine Seniorenresidenz in Kent ist alles andere als ein friedlicher Ort. Und dazu tragen neben der fast 80-jährigen Joyce Elisabeth, ehemalige Geheimagentin, Ron, ehemaliger Gewerkschaftsführer, und Ibrahim, ehemaliger Psychiater, bei. Sie alle versuchen, ungeklärte Kriminalfälle aufzulösen. Als direkt vor der Haustür ein Bauunternehmer, der die Residenz gebaut hat, ermordet wird, machen sich die Senioren mit Eifer an die Sache.

Heike Fahrenkrog-Keller stellte ein Zitate-Quiz vor »Wer hat's gesagt«. Die 99 Weisheiten stammen von »klugen, mutigen und starken Frauen«, wie Katharine Hepburn, Marilyn Monroe oder Eleanor Roosevelt.

Politisch moralisch brisant

Ebenfalls politisch moralisch von großer Brisanz ist das von Stefanie Boelck vorgestellte Buch »Hundepark« der finnischen Autorin Sofi Oksanen: Reiche Europäerinnen erfüllen sich auf Kosten ärmerer Frauen aus dem Osten oder Entwicklungsländern ihren Kinderwunsch mit Eizellen. Es geht um Ausbeutung und Kommerzialisierung des weiblichen Körpers. »Es ist kein »Pageturner«, aber der Roman hat mich sehr beeindruckt, vor allem, weil er vor Beginn des Ukrainekriegs auf den Markt gekommen ist«, so Boelck.

»Leuchtende Schatten« von Iris Wolff erzählt von der Freundschaft zwischen Ella und Harriet, die die politischen Ereignisse 1943 und 1944 im siebenbürgischen Hermannstadt zu einem unsanften Abschied von der Kindheit zwingen. »Halber Stein«, als Vorbild diente das in Michelsberg gelegene Jahrtausende alte Monument, handelt in der Gegenwart.

Wolff schildert die Rückkehr einer jungen Frau an den Ort ihrer Kindheit gemeinsam mit dem Vater. Anlass ist der Tod der Großmutter. Beide Bücher stellt Uschi Wehner vor und sind ein Appell, die Erinnerungen an die Vergangenheit wach zu halten.

Von Veronika Peters stammt »Das Meer in Gold und Grau«, Lieblingsbuch von Birgit Betzold-Keller: Die 30-jährige Punkerin Katia, die ihren Job als Kinderpflegerin gerade verloren hat, reist für eine Woche - es wird ein Jahr daraus- zu ihrer Tante Ruth an die Ostsee. In einem alten heruntergekommenen ehemaligen Gasthaus betreibt Ruth mit ihrer Freundin Elisabeth ein Hotel mit in die Jahre gekommenen Stammgästen. Es wird ein prägendes Jahr für die Nichte. »Ruth hat Katia eine Heimat gegeben. Sehr lesenswert und humorvoll«, sagt Betzold-Keller.

Verena Katt präsentierte »Der große Sommer« von Ewald Arenz, der es die 80er Jahre, auf die in der Geschichte zurückgeblickt wird, besonders angetan haben. Ein 16-jähriger Gymnasiast muss um seine Versetzung bangen. Deshalb wird er in den Ferien zu seinem Großvater geschickt, um unter dessen strenger Aufsicht für die Nachprüfung zu lernen.

Neben seiner Erzählung über eine Sommerfreundschaft gibt der Autor auch Einblick in die Familiengeschichte des Jungen, die vom Nationalsozialismus nicht unberührt geblieben ist.

Manuela Faulhaber schließlich stellte »Was ich nie gesagt habe« von Susanne Abel vor: Tom Monderath, Kölner Nachrichtenmoderator, der im Vorgängerband »Stay away from Gretchen« von seiner dementen Mutter endlich etwas über deren Kindheit in Ostpreußen erfährt, stößt durch Zufall auf seinen Halbbruder, der alles über den gemeinsamen Vater wissen will.

Weitere Halbgeschwister melden sich. Ein Geheimnis aus der dunkelsten Geschichte des Nationalsozialismus umgibt die Familie. »Es geht um medizinische Versuche an Frauen im KZ, künstliche Befruchtung und Euthanasie. Durch die Bücher wird einem Geschichte nähergebracht und sie regen zu Diskussionen an«, ist Faulhaber überzeugt.

Zum Schluss empfahl Schwitt-Graf schließlich noch den Podcast »Eat, Read, Sleep« in der ARD-Audiothek.

es