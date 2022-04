Von einer nahezu überwältigenden Depression

Kabarett: Severin Groebner in der Aula Alte Steige in Wertheim - Auftritte ab Mai wieder in der Convenartis-Kellerbühne

Wertheim 24.04.2022 - 16:25 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Allein auf weiter Flur, allein auch im Futur. Der Wiener Kabarettist Severin Groebner denkt an der alten Steige über das nach, was noch kommt. Foto: Michael Geringhoff

Marvin ist der hochgradig depressive Bord-Roboter im Raumschiff »Herz aus Gold«, das der britische Autor Douglas Adams ab 1979 in der vierbändigen Trilogie per Anhalter durch die Galaxis in die Literatur einführt. Der Kreis schließt sich gleich mehrfach und das in der Wertheimer Aula an der alten Steige. Der Kabarettist Severin Groebner ist die Vorlage - wird die Wiedergeburt Marvins sein - je danach, wo man sich gerade selbst in der Zeit wähnt. Und: Groebner ist Österreicher - genauer Wiener.

Der Autor Adams, so wurde es lange von Fans, hartnäckig, aber fälschlich, behauptet, war in Österreich gestorben - an einem zu Adams Ehren erschaffenen eigenen Handtuchtag, der, - hier wieder eine echte Tatsache - nach wie vor von Fans gefeiert wird. Der Convenartis-Kleinkunstverein hatte diesen Wiener Kabarettisten Severin Groebner eingeladen, damit, ja, damit man an seiner überwältigenden Depression teilhaben konnte. Groebner ist Botschafter des längst besiegelten Untergangs - global und persönlich - dabei aber nicht unsympathisch. Wobei: Es kommt auch da ein bisschen drauf an. Groebner lässt klar durchblicken, dass er manche nicht leiden kann. Dich, mich, Religion, die Welt im Speziellen und im Allgemeinen und ein bisschen auch sich selbst. Wenngleich: Da hadert er, denn noch ist er ja nicht durch, kann sich kein abschließendes Urteil erlauben.

»Ich bin jetzt 50« sagt er als Erstes, als er die Bühne betritt, und dass das so nicht geplant gewesen sei. Ein bisschen sieht man es ihm an: Schuhe, Hose, Weste, alles Ton in Ton und der ganze Typ eh eher in moll.

»Eh«, das ist so eines der Füllworte des Wiener Schmäh, mit dem Groebner es beklagt, dass es bei ihm für den Club der 27er nicht gereicht hat. Er nennt Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse, alle waren mit 27 berühmt und auch tot. Groebner war beides - nicht. Das Heute sei die Zukunft von damals, mit der er sich nun auseinandersetzen müsse, sagt Groebner. Was er eigentlich meint, ist, dass er sich damit herumschlagen muss und dass er darauf partout nicht vorbereitet war.

Bescheidene Aussichten

Die Sache mit dem »Nach vorn' schauen«, für Skeptiker, wie der Künstler einer ist, sind das ziemlich bescheidene Aussichten. Blickwinkel ja, aber Perspektiven eben eher nicht, denn am Ende wird Groebner ja tot sein. Eine Pointe auf die er in fünf Bildern zustrebt. Unsicher, anstrengend...die finsteren Adjektive für das unbekannte Kommende gehen dem Wiener nicht aus und das Schlimmste: Eigentlich ist diese Zukunft mit all ihren Nachteilen schon da. Man schaue nur auf zeitgenössische Kinder. Uncool sind sie: »Mum and Dad statt Motorhead«, klagt Groebner. Könne sein, dass er das Ganze nicht mag, sagt er, könne auch sein, dass das 21. Jahrhundert jenes der Frauen wird. Ob Groebner daran Gefallen fände, es bleibt unklar. Die Frauen seien fürs Aufräumen irgendwie disponiert, sagt er und dass da vieles in Ordnung zu bringen sei in Zeiten, da Killerviren zum Alltagstrott gehörten und man sich sicher sein könne: »Irgendwann sind die Mikroben oben« - also final und evolutionär betrachtet.

So geht es durch den Abend. Konsequenterweise müsste Groebner am Ende jeder Veranstaltung entkräftet und vollends resigniert auf offener Bühne aus dem Leben scheiden, was allerdings seinem Zukunftsmodell nicht entspricht, welches er seit seinem 28. Geburtstag zu adaptieren versucht, denn: Irgendwie muss es ja weitergehen.

Hier vielleicht die fürs Genre relevanteste Nachricht des Abends zum Schluss: Das Wertheimer Ordnungsamt hat dem Convenartis Kleinkunstverein erlaubt, ab dem Mai wieder die eigene Kellerbühne in der Mühlenstraße zu bespielen. Es geht also doch aufwärts, während es für Severin Groebner - hoffen wir für ihn, dass der Griesgram lediglich eine Kunstfigur ist - eben doch nur so dahingeht.

Ge